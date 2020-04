IBM utilisera votre PC pour rechercher un remède contre le coronavirus COVID-19-19

La société IBMN vient d’annoncer un plan pour connecter autant d’ordinateurs que possible dans un réseau qui génère une telle puissance de traitement pour aider les scientifiques à développer des expériences virtuelles et ainsi trouver des composés chimiques qui peuvent être efficaces contre le coronavirus COVID-19 .

L’initiative s’appelle World Community Grid et consiste à télécharger une application gratuite sur le PC et à l’activer. Le programme fonctionnera en arrière-plan et même lorsque l’ordinateur est inactif, sans ralentir les systèmes des utilisateurs. L’objectif est que votre ordinateur fournisse aux scientifiques la puissance de traitement nécessaire pour exécuter leurs simulations.

L’application distribue des affectations de calcul et renvoie des calculs complets aux chercheurs, tout au long du cloud IBM. C’est un peu comme ce que font les mineurs de crypto-monnaie.

“Pour ce faire, les appareils des volontaires effectueront de petites expériences virtuelles pour identifier les composés chimiques, y compris ceux des médicaments existants qui pourraient potentiellement être utilisés comme traitements possibles pour COVID-19. Les composés qui semblent prometteurs pour le traitement au COVID-19 feront l’objet de tests et d’analyses supplémentaires », a rapporté IBM.

Ce projet débutera dans les prochains jours, mais les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire maintenant pour se préparer. Plus il y a de volontaires, plus il y a de simulations informatiques et cela se traduira par plus d’analyses de composés chimiques en moins de temps, pour d’éventuels traitements pour COVID-19.

Le projet, conçu et dirigé par Scripps Research, sera hébergé par World Community Grid d’IBM, une ressource informatique de crowdsourcing de confiance fournie gratuitement aux scientifiques.

«Les volontaires n’ont pas besoin d’avoir une expérience technique particulière pour participer, le processus est automatique. Les informations personnelles ne sont jamais partagées et le logiciel ne peut pas accéder aux fichiers personnels ou professionnels. »

Si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez cliquer ici pour vous inscrire.

