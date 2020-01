Ice Cube réfléchit à la mort de Kobe Bryant

La communauté hip-hop pleure Kobe Bryant.

Un jour après la légende de la NBA, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, Ice Cube a réagi à la nouvelle dévastatrice. Dans une interview avec ESPN, le natif de Los Angeles s’est souvenu du champion des Lakers.

“Kobe est une partie de la colle qui maintient L.A. ensemble”, a déclaré un sombre Cube.

Il a également révélé qu’il avait envoyé un SMS à Kobe en apprenant la mort d’un ami. «Pour voir s’il me frapperait en retour», a-t-il dit. “Et quand je ne l’ai pas récupéré, vous ne commencez pas immédiatement à vous inquiéter parce qu’il est Kobe et il revient toujours tôt ou tard.”

Alors que sa ville et le monde sont en deuil, il pleure tout particulièrement la famille de Kobe. «Je viens de tourner et de tourner toute la nuit en pensant à Vanessa et à ses filles, en pensant à sa mère et à son père, à ses sœurs, en pensant aux parents de Vanessa, à tout le monde dans sa vie immédiate qui l’aimait, à ce qu’ils ont perdu. Je sais ce que nous avons perdu en tant que fans. »

Cube a déclaré qu’il admirait Kobe, malgré le fait qu’il était plus jeune. «Personnellement, je n’ai pas trop de héros plus jeunes que moi, et c’était l’un d’eux», a-t-il poursuivi. “C’est profond, mais je pense plus à sa famille et j’espère que la ville enroule ses bras autour de la famille et les embrasse autant qu’ils ont embrassé Kobe car la famille en aura besoin.”

Un cube au cœur brisé a également exprimé sa tristesse sur Twitter, écrivant: «Je ne peux pas croire que mon héros et ami est parti trop tôt. Je suis engourdie.”

D’autres célébrités ont réagi à la nouvelle, notamment Drake, Lil Wayne, Barack Obama et Justin Timberlake, qui ont écrit un hommage sincère à son ami. «Vous avez connecté tellement d’entre nous. La mentalité Mamba durera pour toujours », a écrit la superstar de la pop.

Nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions tous les deux adolescents et liés par notre dynamisme et notre processus. J’étais impressionné par ce que vous pouviez faire avec un ballon de basket et je savais que votre talent allait au-delà de vos dons physiques et s’étendait à votre mentalité. Une mentalité que j’emporterais avec moi tout au long de ma carrière et que j’utiliserais toujours au quotidien. Au fil des années, je vous ai regardé faire des choses qui vous paraissaient inimaginables. Et, à travers des hauts et des bas, des championnats et des blessures, vous êtes toujours resté avec une détermination inébranlable quant à votre mentalité pour rester féroce face à la compétition. Mais, chaque fois que nous parlions ou envoyions des SMS, quelque chose commençait à changer… votre patience et votre aisance grandissaient. Et cela m’a inspiré à continuer de grandir pour moi-même. Les années ont passé et les blagues du «vieil homme» commençaient à être échangées d’avant en arrière. Nous avons tous les deux apprécié une bonne «nervure». Nous avons plaisanté à propos du «Vino Club». Vous vous êtes surnommé «Vino» pour représenter comment on pouvait vieillir gracieusement comme le fait un bon vin. Mais, vous n’avez jamais cessé de viser à m’inspirer. Votre confiance en moi était énorme – elle m’a vraiment touché parce que je vous admirais tellement. Je ne veux pas dire comme l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Je veux dire en tant que personne. Les gens peuvent parfois confondre une volonté de gagner avec un manque de compassion. Ce n’était pas toi. Vous aviez les deux qualités. La dernière conversation que nous avons partagée portait sur le fait d’être pères et ce que cela signifiait. C’était, au-delà de tout ce que nous pouvions faire dans ce monde, notre véritable héritage. Qui sont nos enfants et quelles belles personnes ils deviendront. Et, je suppose en ce moment, sans pouvoir trouver tous les mots, QUE la connexion avec le père est ce qui est le plus dévastateur pour moi. J’envoie mon amour à Vanessa et à votre famille ainsi qu’aux familles de toutes les personnes liées au deuil de cette terrible tragédie. Mon cœur est brisé et ma famille vous élève dans nos pensées et nos prières. Kobe… Vous avez connecté tellement d’entre nous. La mentalité Mamba durera tout le temps. Je sais que ce sera une source pour moi tous les jours comme cela l’a été pendant tant de jours auparavant. Votre héritage est avec nous. Il est de notre responsabilité de le transmettre maintenant. J’espère que vous pourrez continuer à vous rendre fier, Vino. Champ, MVP, légende, héros, inspiration, père, ami. Tu vas me manquer, frère. Mamba pour toujours.

