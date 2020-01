Ice Cube révèle qu’il a envoyé un SMS à Kobe Bryant pour voir s’il voulait lui envoyer un SMS

Ice Cube parle de ce que Kobe Bryant a signifié pour lui et pour Los Angeles dans son ensemble.



Des fans au-delà de Los Angeles ont pleuré le décès prématuré de Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna. Alors que les hommages se déversaient sur les réseaux sociaux et dans la rue, beaucoup de ses amis dans le public – ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou de le jouer dans la NBA – se sont exprimés pour discuter de sa grandeur et de ce qu’il voulait le sport.

Ice Cube, un fan inconditionnel des Lakers, est allé sur ESPN The Jump où il a discuté du décès de Kobe Bryant et de son héritage. Cependant, l’une des parties les plus déchirantes de l’interview, c’est quand il a révélé ce qui s’est passé quand il a appris la nouvelle. Il a expliqué qu’il avait reçu la nouvelle, mais il a immédiatement envoyé un SMS à Kobe “pour voir s’il me riposterait”.

“Et quand je ne l’ai pas récupéré, vous ne commencez pas immédiatement à vous inquiéter parce qu’il est Kobe et il revient toujours tôt ou tard”, a-t-il déclaré. Plus qu’un simple joueur, Kobe était un père et Ice Cube a exprimé ses condoléances à Vanessa Bryant, à leurs enfants et à toute leur famille.

“Personnellement, je n’ai pas trop de héros plus jeunes que moi, et c’était l’un d’eux”, a-t-il déclaré. “C’est profond mais je pense plus à sa famille et j’espère que la ville enroule ses bras autour de la famille et les embrasse autant qu’ils ont embrassé Kobe.”

Regardez le clip ci-dessous.

