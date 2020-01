“Ici dit une chose et un autre magazine”

Au cours des dernières semaines, L’un des sujets les plus commentés dans les différents programmes Telecinco est la rupture inattendue entre María Teresa Campos et Edmundo Arrocet. «Viva la vida» ne fait pas exception et c’est précisément dans l’émission présentée par Emma García que Terelu Campos et Carmen Borrego ont lu la déclaration publiée par Campos pour rendre la nouvelle publique.

Terelu Campos et Emma García dans ‘Viva la vida’

Terelu et Carmen, contributeurs réguliers au programme, ont expliqué comment ils avaient assimilé les informations et ce qu’ils pensaient de ce qui s’était passé. Borrego a été très gentil avec les paroles qu’il a dédiées à Edmund, mais il semble qu’il ait changé d’avis de façon inattendue pour les dures déclarations qu’il a faites dans une interview avec un magazine bien connu.

En exclusivité, Borrego a déclaré sans détour: “Si j’avais Edmund devant, je l’aurais tué”. Ces déclarations ont surpris tous les collaborateurs de ‘Viva la vida’ et surtout Emma García, qui est curieuse de savoir pourquoi ce changement soudain d’opinion est dû: “Ici dit une chose et dans le magazine une autre”. Cependant, la présentatrice a dit qu’elle avait l’air de bon œil que Terelu et Carmen rendaient exclusifs et facturaient pour eux.

Terelu menace de quitter le plateau

Luis Rollán a exprimé son accord avec Emma García, car il avoue qu’il a “de l’affection” pour Borrego, mais qu’il ne comprend pas son attitude envers le programme dans lequel il travaille. Les autres collaborateurs ont également été surpris par les déclarations contradictoires et ont demandé à Terelu Campos son avis sur le sujet ou s’il savait pourquoi le changement d’avis de sa sœur.

La fille aînée de Maria Teresa Campos a catégoriquement refusé de répondre et a menacé de quitter le plateau s’ils continuaient à demander: “Si dans mon contrat il est dit que je suis ici pour parler de ma vie, en ce moment je retire mon micro et je pars”. Ylenia a voulu préciser que les collaborateurs parlent de l’actualité et que ce qui s’est passé avec cette affaire c’est “qu’il a touché sa vie”.

.