Ici, nous vous disons comment et quand voir la «supermoon rose»

Avec seulement quatre mois, 2020 est l’une des années les plus étranges pour l’humanité avec tout ce que nous vivons en raison du coronavirus. Cependant il y a des phénomènes astronomiques qui nous feront oublier cette situation pendant un petit moment, comme la soi-disant rosa pink supermoon » ou pour être exact le point où la Lune est la plus haute et la plus lumineuse toute l’année, c’est-à-dire, dans ce qui reste de 2020, ce satellite ne sera plus jamais le mêmeCe sera donc un vrai spectacle à ne pas manquer.

La super lune rose –que vous pouvez voir dans la nuit du mardi 7 avril jusqu’aux petites heures du mercredi 8 avril– C’est la première des quatre supermoons que nous aurons la chance de voir en 2020 et qui ne se répétera pas dans au moins un bon moment, il vaut donc mieux être très bien préparé car il y a très peu d’opportunités comme celle-ci dans la vie.

Et si vous vous demandez, La lune sera-t-elle rose? Eh bien, laissez-les vous dire que même si visuellement, cela semble merveilleux de voir un tel phénomène, la réalité est que ce satellite ne sera pas peint de cette couleur. Selon ., certains scientifiques du NASA ils ont décidé de nommer cette supermoon de cette façon depuis dans l’hémisphère nord, elle est connue sous le nom de Lune rose parce qu’elle apparaît au moment où les fleurs de cette couleur appelées flox sauvage poussent., le différenciant ainsi des autres supermoons qui se produisent tout au long de l’année.

Là pour qu’ils aient l’œil carré, dans les temps anciens, certaines cultures ont rapporté cette super lune comme un symbole de fertilité, nous vous recommandons donc d’être très prudent s’il vous vient à l’esprit de faire du delicioso le délicieux »alors que la lune est dans toute sa splendeur. Maintenant bien, si vous souhaitez profiter au mieux de ce phénomène naturel, nous vous recommandons de l’observer dans un endroit dégagé et gardez toujours les yeux sur le ciel parce que Selon les experts, il atteindra son point culminant et lumineux à 02h00 le 8 avril.