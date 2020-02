Ici, nous vous disons où vous pouvez voir «Parasite», le grand gagnant de l’Oscar 2020

Nous avons terminé la saison des récompenses, et quelle meilleure façon de le faire qu’avec la cérémonie hollywoodienne maximale, les Oscars. Le gala numéro 92 a été une surprise pour de nombreuses raisons, d’autant plus que la Corée du Sud est entrée dans l’histoire grâce à Bong Joon-ho et le spectaculaire parasite.

Et ce n’est pas pour moins, car en plus de prendre des catégories importantes comme meilleur film étranger et meilleur réalisateur, cette intrigue particulière a obtenu le prix le plus élevé de la nuit, Meilleur film, devenant le premier film anglophone à prendre la statuette d’or. Comme si cela ne suffisait pas, Parasite a été le grand gagnant de l’ensemble du gala, car il a remporté quatre des six prix auxquels ils ont été nominés.

Le film a été présenté en première au Festival de Cannes 2019 et depuis lors, il n’a fait que créer des attentes dans le monde entier, grâce à une histoire très particulière où l’on voit deux familles appartenant à des niveaux socio-économiques différents qui se heurtent dans une lutte évidente d’indifférence, d’amour, de culture et même d’autres choses beaucoup plus simples. Un film qui passe d’une comédie noire à un drame violent et dense en quelques minutes.

Depuis l’année dernière, il est sorti dans pratiquement tous les coins de cette planète, et Pour être exact, il est arrivé au Mexique le 18 octobre, à partir de petits cinémas. Des mois plus tard, il gagnerait l’attention de tous les cinéphiles et le point culminant où il se trouvait – avant d’effacer l’Oscar 2020, bien sûr – C’est quand il a remporté le Golden Globe du meilleur film étranger.

Mais bon, arrête de parler. Nous savons qu’ils sont ici parce qu’ils veulent le voir, que ce soit pour la première fois ou à plat, ils ont tellement aimé qu’ils veulent répéter et ici nous vous dirons où ils continuent de projeter Parasite afin qu’ils mettent les piles et le vérifient avant qu’il ne sorte du panneau d’affichage.

Si vous voulez aller avec certitude, la Cineteca Nacional a encore plusieurs fonctions du film dans le reste du mois, mais nous vous recommandons de ne pas faire confiance et de lancer dès que possible car presque toujours – et surtout dans le cas du grand vainqueur des Oscars -, lLes billets sont vendus en quelques minutes. Vous pouvez consulter les horaires et les prix en cliquant à droite PAR ICI.

L’autre option – et qu’ils devront très bien chasser – est dans les salles de cinéma conventionnellesil y a certains dans la ville de Mexico et dans l’État du Mexique qui sont toujours en projection Parasite, et ils peuvent être beaucoup plus à l’aise que d’aller à la Cineteca. Si vous voulez cocher cette option, vous pouvez le faire ICI.

Donc vous savez, il n’y a aucune excuse pour ne pas voir ce film dont tout le monde parle