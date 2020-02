Ici, nous vous donnons un aperçu et la date de sortie de la deuxième saison de ‘Altered Carbon’

Fin 2017, Netflix a annoncé l’une de ses productions les plus ambitieuses à ce jour avec un budget très élevé et une histoire qui, selon eux, n’avait jamais été racontée. C’était Altered Carbon, une série de science-fiction basée sur le roman Noir du même nom écrit par Richard K. Morgan, où L’esprit (ou peut-être l’âme) d’une personne peut être numérisé et stocké pendant une longue période, être implanté dans le corps cloné et amélioré par quelqu’un d’autre.

Voilà comment nous savons Takeshi Kovacs, qui après des siècles d’être resté “endormi”, revient à la vie pour enquêter sur une tentative de meurtre contre l’homme le plus riche du monde (ou celui responsable de blesser le corps du célèbre Laurens Bancroft). Grâce à son passé au sein d’un groupe de résistance “militaire”, la police décide de le ramener à la découverte du responsable. Altered Carbon a été créée le 2 février 2018 et après deux ans (un peu plus), est de retour avec Une deuxième saison sur Netflix.

La plateforme de streaming a annoncé ce 4 février, le retour de Altered Carbon avec une deuxième partie pour le 27 février. La première saison mettait en vedette Joel Kinnaman (Suicide Squad), mais maintenant l’acteur Anthony Mackie prendra sa place, connu pour être Falcon dans l’univers du film Marvel, et qui aura une série Disney + avec ce personnage. Altered Carbon ne sera pas la première fois que Mackie travaille avec Netflix. L’acteur a donné vie à un personnage de “Striking Vipers”, le premier épisode de la cinquième saison de Black Mirror.

Anthony Mackie donnera vie à Takeshi Kovacs, qui apparaît maintenant avec un “nouveau” corps et doit percer plus de mystères de la société du futur. La prémisse que les scénaristes ont soulevée lors de la première saison était celle de “Tu n’es pas ton corps”, et le défi de la mort, mais maintenant, pour ce deuxième opus ce sera: “Si nous avons vaincu la mort, pourquoi ne pouvons-nous pas y échapper?”

Ici, nous quittons le Le teaser de la deuxième saison d’Altered Carbon pour Netflix, qui sera présenté le 27 février 2020: