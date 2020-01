Ici, nous vous expliquons comment voir les nominations aux Oscars 2020 en direct

Le lundi 13 janvier 2020, l’Académie des arts et des sciences du cinéma annoncera les films et artistes nominés dans les 24 catégories qui comprennent les reconnaissances les plus importantes telles que Meilleur film, Réalisateur, Film étranger, Photographie, Acteur, Actrice (également un soutien) et plus encore. Comme nous le savons, les Oscars sont le festival du film le plus important de l’industrie à l’échelle internationale, et marque aux côtés des Golden Globes, le début de la saison des récompenses et le début officiel des festivals les plus légendaires.

Beaucoup de films que nous verrons sûrement parmi les nominés sont ceux qui ont reçu des prix dans d’autres pays comme le Festival de Cannes 2019, Venise, Toronto, New York et plus encore. Les paris ont commencé à courir depuis décembre 2019 avec l’annonce des nominés aux Golden Globes, qui ont presque toujours touché les gagnants. À la surprise de beaucoup, Ces Golden Globes n’étaient pas prévisibles, du moins pas dans les catégories les plus importantes avec la reconnaissance de 1917 et Sam Mendes dans les catégories du meilleur réalisateur et du meilleur film dramatique.

Très probablement, ce film répète la nomination aux Oscars avec l’année la plus acclamée comme The Irishman de Martin Scorsese, Parasite de Bong Joon-ho, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Joker de Todd Phillips et Marriage Histoire de Noah Baumbach. D’autres films qui ont sauté les Golden Globe Awards, mais ici seront mentionnés dans certaines catégories, est Petites femmes de Greta Gerwig, Le rapport par Zcott S. Burns, Bombshell de Jay Roach, Jojo Rabbit de Taika Waititi, Les deux papes de Fernando Meirelles, et même, Ford contre Ferrari James Mangold

Dans la catégorie Cinéma étranger, Parasite concourra également pour la Corée du Sud, The Farewell et Portrait of a Lady on Fire de Céline Sciamma. Rocket Man pourrait faire son entrée dans la compétition non pas comme meilleur film, mais oui comme meilleur acteur pour Taron Egerton avec une forte possibilité de le prendre devant d’autres candidats possibles tels que Adam Driver, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio et Jonathan Pryce. D’autres noms que nous aimerions voir dans cette catégorie est celui de Adam Sandler par Uncut Gems, Eddie murphy par Dolemite Is My Name et Robert De Niro par The Irishman.

Les Oscars 2020 célébreront leur 92e édition le 9 février 2020 au Dolby Theatre de la ville de Los Angeles. Cette année, comme par le passé, ils n'auront pas de présentateur, mais de nombreuses stars invitées remettront les prix les plus importants.

Ici, nous quittons le lien en direct de la Les nominations seront données à 7 h, heure de Mexico: