Identifiez-vous à temps! Apprenez à savoir quand vos défenses sont en panne

Ne négligez pas votre santé un instant, découvrez comment savoir quand vos défenses sont faibles!

24 mars 2020

Maintenant que nous traversons une période difficile, nous devons plus que jamais prendre soin de notre santé et de notre hygiène personnelle. Lorsque vos défenses commencent à abaisser notre corps, elles envoient immédiatement des signaux que vous ne saviez peut-être pas:

Infections récurrentes ou amygdalite, sécheresse oculaire, fatigue excessive, perte de cheveux, maladies simples qui mettent longtemps à disparaître, perte de cheveux sévère, nausées et vomissements fréquents

Apprenez à détecter quand vos défenses sont faibles!

Qu’est-ce qui peut interférer et affaiblir le système immunitaire?

Il y a plusieurs choses qui peuvent interférer avec l’affaiblissement du système immunitaire, comme le stress excessif ou l’anxiété, l’utilisation constante d’antibiotiques ou le manque de nutriments ou d’aliments sains comme les fruits et légumes, l’alcoolisme influence également, le tabagisme ou le manque d’exercices.

Comment élever les défenses?

Pour relever les défenses et avoir un système solide et sain, il est de la plus haute importance que les bonnes habitudes soient une habitude et un engagement. Il est extrêmement important de faire de l’exercice et de consommer des aliments ou des suppléments riches en vitamine C. Il est également important d’arrêter les boissons alcoolisées et le tabac ou les cigarettes.