Idle Hands obtient un Blu-Ray Edition Collector en mai

Ils disent ça Mains oisives sont les jouets du diable, mais le diable a-t-il des Blu-ray? Eh bien, s’il ne le fait pas, il va manquer! Le classique de la stoner-horreur-comédie de 1999 a bâti son culte dévoué depuis ses débuts certes médiocres dans les théâtres et maintenant, ce film du début du siècle obtient sa sortie Blu-ray «définitive» le 12 mai 2020, par Scream Factory .

Selon Bloody Disgusting, le réalisateur Rodman Flender revient pour fournir de nouveaux commentaires et il a également approuvé de nouvelles illustrations pour la veste Blu-ray, qui a l’air assez malade (voir ci-dessous). Scream Factory travaille également dur pour sécuriser les acteurs, comme Devon Sawa de The Fanatic (qui n’est pas Macaulay Culkin), Seth Green et Jessica Alba pour certaines des fonctionnalités supplémentaires. Seul le temps nous dira s’ils reviendront, mais dans le cas des deux premiers, je serais un peu choqué s’ils ne surgissaient pas quelque part.

Ma première pensée ici? Rodman Flender ressemble à un nom un peu Alan Smithee, mais je suis juste un idiot. Ma deuxième pensée? Enfer ouais, ce film règne. Je me souviens de la première fois que je l’ai vu tard dans la nuit aux États-Unis, à l’époque où ils montraient juste des films d’horreur bon marché plus tard dans la soirée. Je suis immédiatement tombé amoureux de Jessica Alba, qui est une émission de fumée à part entière. De plus, c’est drôle et j’aime une bonne dose de blagues authentiques de bonne humeur.

Honnêtement, je pense que ce film ferait beaucoup mieux s’il sortait également ces jours-ci. Alors que l’esthétique est extrêmement 1999, elle serait regardée avec affection pour un temps révolu au lieu de mettre en lumière certains stoners paresseux. Boo à ces vieux qui ont fait Mains oisives un flop quand il est sorti à l’origine. Et à nous les milléniaux qui le font revivre. Apportez la suite!

