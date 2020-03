Idris Elba a un coronavirus, l’acteur n’a aucun symptôme | AP

Idris Elba Il dit qu’il a été testé positif pour le coronavirus. L’acteur a tweeté lundi qu’il n’avait jusqu’à présent aucun symptôme et était isolé depuis vendredi lorsqu’il a appris sa possible exposition.

L’acteur est la dernière célébrité de haut niveau à avoir été testée positive pour le virus. La semaine dernière, Tom Hanks et Rita Wilson ont déclaré qu’ils avaient également été testés positifs en Australie.

La plupart des gens pensent que le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux. Cependant, pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment pneumonie

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de la façon dont je fais Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba)

16 mars 2020

Idris Elba dans un message vidéo a déclaré que sa femme n’a pas encore été testée, mais qu’elle se sent bien.

C’est grave. Le moment est vraiment venu de penser à l’éloignement social, de se laver les mains, a déclaré Elba.

Nous vivons dans un monde divisé en ce moment. Nous pouvons tous le ressentir. Mais c’est le moment de la solidarité, de penser les uns aux autres.

L’annonce de l’acteur est plus effrayante lorsque l’on considère combien de personnes se promèneront sans savoir qu’elles ont été infectées et continuent la chaîne de contagion.

