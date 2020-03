Idris Elba diagnostiqué avec un coronavirus

Idris Elba est la dernière célébrité à avoir reçu un diagnostic de coronavirus.

Lundi, l’acteur britannique a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19. “Ce matin, j’ai obtenu des résultats de test pour le coronavirus et il est revenu positif et ça craint”, a déclaré la star de “Wire” de 47 ans dans une vidéo publiée sur Twitter.

“Je vais bien”, a-t-il ajouté en étant assis aux côtés de sa femme Sabrina, qui n’a pas été testée mais se sent bien.

Il a révélé qu’il ne présentait aucun symptôme, mais il a été testé vendredi dernier parce qu’il a été exposé à quelqu’un qui a également été testé positif. Il s’est immédiatement isolé et a obtenu ses résultats lundi. Elba a récemment pris la parole lors de l’événement WE Day 2020 à Londres le 4 mars. Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, était également présente et aurait posé avec l’acteur. Elle a été testée positive la semaine dernière.

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès 👊🏾👊🏾 Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020

L’Elbe a souligné la gravité de la maladie et a exhorté ses partisans à prendre des précautions. “C’est sérieux. Il est maintenant temps de penser vraiment à l’éloignement social, de se laver les mains », a-t-il déclaré.

Il a également noté que les gens peuvent être porteurs du virus sans même le savoir. La meilleure façon de stopper la propagation est de s’auto-mettre en quarantaine.

«Nous l’avons dit à nos familles. Nous l’avons dit à nos collègues. La transparence est probablement la meilleure chose pour cela en ce moment », a déclaré Elba, qui a appelé à la solidarité. «Nous vivons dans un monde divisé en ce moment. Nous pouvons tous le ressentir. C’était des conneries. Mais c’est le moment de la solidarité, c’est le moment de penser les uns aux autres. »

Il a reçu le soutien d’amis, dont Kid Cudi, qui a tweeté: «Putain de merde. Sendin u love brother. “

D’autres célébrités, dont Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, ont reçu un diagnostic de COVID-19, avec Bond girl Olga Kurylenko. Le PDG d’Universal Music, Sir Lucian Grainge, a également été hospitalisé dimanche après avoir été testé positif au coronavirus.