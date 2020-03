Idris Elba, l’étoile de la Suicide Squad, propose une mise à jour sur le coronavirus

La Suicide Squad et Thor star Idris Elba ont partagé une mise à jour sur la façon dont il gère son récent diagnostic de coronavirus.

Lundi, la nouvelle a été annoncée qu’Idris Elba était positif pour le coronavirus. Malheureusement, Idris Elba rejoint d’autres célébrités notables comme Tom Hanks, Kevin Durant et Kristofer Hivju ainsi que des milliers de personnes dans le monde qui souffrent de la pandémie. Ceux qui ont le coronavirus sont informés par les médecins de se mettre en quarantaine pour éviter de le transmettre à d’autres personnes.

Idris Elba a offert une mise à jour sur la façon dont sa récupération du coronavirus se déroulera de son auto-quarantaine via Twitter. Dans la vidéo, Idris Elba a remercié les fans pour leur soutien. La star de Suicide Squad a également révélé qu’il jouait à des jeux vidéo, apprenait à jouer de la guitare, à cuisiner et plus encore pendant son séjour en quarantaine. Vous pouvez regarder l’intégralité de la vidéo d’Idris Elba ci-dessous.

https://t.co/RQpmkcgtYU

– Idris Elba (@idriselba) 17 mars 2020

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de surveillants recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira dans les salles le 6 août 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant les événements, les émissions de télévision et les films touchés par le coronavirus.

