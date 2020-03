Idris Elba réagit à la théorie du complot sur le coronavirus de Cardi B

Idris Elba abat les allégations selon lesquelles il aurait été payé pour dire qu’il était atteint du coronavirus.

L’acteur a récemment révélé que lui et sa femme Sabrina Dhowre étaient positifs pour COVID-19. Bien que le couple ait reçu un large soutien après avoir rendu public son diagnostic, il a également fait l’objet d’un examen minutieux.

Maintenant, l’ancienne star de «Wire» riposte à ses détracteurs, dont certains pensaient qu’il bénéficiait d’un traitement préférentiel en raison de son statut de célébrité. «Je pense que la négativité autour de la honte de test est comme contre-productive. Je ne vois pas ce que les gens en retirent », a-t-il dit.

Cardi B est allé sur Instagram Live pour partager une théorie du complot selon laquelle des célébrités sont payées pour dire qu’elles ont le virus. «Je commence à avoir l’impression que vous êtes tous des ni ** et que vous payez ni ** pour dire qu’ils l’ont», a déclaré le rappeur «Bodak Yellow». “Et si vous payez tous ni ** pour dire qu’ils l’ont obtenu, payez-moi aussi.”

Elba s’est moqué de l’idée qu’il serait payé, affirmant que la théorie du complot pouvait avoir des effets dangereux. “Et aussi cette idée que quelqu’un comme moi va être payé pour dire que j’ai un coronavirus. C’est comme des conneries absolues, une telle stupidité », a-t-il dit. «Et les gens veulent diffuser ça comme si c’était comme une nouvelle. C’est stupide. C’est le moyen le plus rapide de rendre les gens malades. Il n’y a aucun avantage pour moi et Sabrina assis là à dire que nous l’avons et nous ne l’avons pas. Je ne comprends même pas la logique de cela. “

Tout en parlant avec Oprah pour un épisode de «Oprah Talks: COVID-19» sur Apple TV, il a également mis en garde contre les dangers de la propagation de la désinformation. “Je préfère sortir avec un positif, sachant que d’autres personnes ont bénéficié, vous savez, des messages que nous essayons de diffuser”, a déclaré Elba. «Vous savez, arrêtez de traquer les gens, arrêtez d’envoyer de la désinformation. Arrêtez, vous savez, d’écrire ces histoires incroyables sur, vous savez, les théories du complot. »