Idris Elba remercie les fans pour leur inquiétude quant à sa santé

Comme avec Tom Hanks, Idris Elba a attiré l’attention des fans quand il est devenu connu que l’acteur du prochain film The Suicide Squad avait été testé positif pour le coronavirus. Depuis ce moment, L’Elbe s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour remercier l’empathie et l’inquiétude manifestées par ses followers.

Nous recommandons également: La première de Black Widow a été retardée en raison du coronavirus

Idris Elba était si gentil et attentif qu’il a pris le temps de répondre aux questions sur sa santé et la façon dont il combattait COVID-19. L’acteur a publié une vidéo sur son compte Twitter officiel où des phrases telles que: “J’apprécie toutes les prières et tous les remerciements que les gens nous font et leurs bons voeux“Ou” L’amour arrive et je l’ai vraiment apprécié. Je vous tiendrai au courant de nos progrès. » N’est-ce pas un amour?

Il a également émis un avertissement concernant les fausses nouvelles et les complots:

«Il y a tellement de choses étranges sur la théorie du complot, s’il vous plaît les gars, ce n’est pas le moment. Si vous voyez ces choses ou les manifestez, ce n’est pas le moment. Les gens doivent connaître les faits, ils doivent comprendre la vérité pour pouvoir se protéger. Arrêtez d’envoyer des choses, c’est très dangereux pour tout le monde… Plus nous comprenons les faits, mieux nous pouvons y faire face. »

Ci-dessous, vous pouvez voir le message d’Elbe:

Idris Elba est un acteur qui a des rôles incroyables dans sa carrière, allant de jouer à des super-héros comme de grands rôles dramatiques. Avec un peu de chance, il sortira de sa maladie et pourra réenregistrer et continuer d’enregistrer la nouvelle version de Suicide Squad sous la direction de James Gunn.

.