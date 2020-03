Idris Elba s’entretient avec Oprah Winfrey à propos de tests positifs pour le coronavirus

Idris Elba s’est entretenu avec Oprah Winfrey sur FaceTime pour son nouveau spectacle, “Oprah Talks COVID-19”.



Idris Elba a été l’une des premières célébrités de haut niveau à avoir été testée positive pour le coronavirus. L’acteur, ainsi que sa femme Sabrina Dhowre, ont parlé à Oprah sur Facetime, samedi, pour discuter de la façon dont il gère la situation, selon Deadline.

Theo Wargo / .

“Comme des millions de personnes partout dans le monde, je suis resté en sécurité chez moi depuis plus d’une semaine maintenant. Je sais que beaucoup de gens se sentent stressés, dépassés et incertains. Avant cela, je veux offrir un peu d’espoir & rassembler des leaders d’opinion et des personnes qui y passent pour ajouter une certaine perspective “, a expliqué Oprah sur Twitter.

“C’est pourquoi j’ai FaceTimed @idriselba et sa femme Sabrina qui sont mis en quarantaine en toute sécurité après avoir été testés positifs pour COVID-19. Idris m’informe sur son voyage et Sabrina révèle le résultat de son test après avoir décidé de mettre en quarantaine ensemble.”

“L’un des avantages de tout ce drame est que nous sommes obligés de penser ensemble en tant que race, en tant que race humaine”, explique Elba dans un clip de deux minutes partagé par Oprah sur les réseaux sociaux. Il continue de dire que toute la situation nous obligera à nous voir et à voir le monde différemment.

L’interview fait partie de la nouvelle série d’Oprah sur Apple TV +, Oprah Talks COVID-19. Vous pouvez regarder le premier épisode ici.

.