Idris Elba, star de «The Suicide Squad», fait le point sur le coronavirus

La star de Suicide Squad Idris Elba s’est adressée à Twitter pour fournir une mise à jour positive après avoir été diagnostiquée avec le coronavirus.

Après que Idris Elba a confirmé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, lui et sa femme Sabrina se sont auto-isolés pour aider à réduire la propagation du virus. Mais dans une vidéo publiée sur Twitter, la star de Suicide Squad a déclaré aux fans que bien que sa femme et lui soient hors de la période de quarantaine, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Idris Elba a poursuivi en disant qu’il allait bien et se sentait bien après le diagnostic, bien qu’il ait souligné en plaisantant qu’ils avaient du mal à rester assis.

La star a pris le temps de remercier le personnel médical qui aide ceux qui souffrent le plus du coronavirus avant de dire aux fans d’essayer de rester positifs tout au long de la pandémie. L’Elbe a noté que les temps vont être difficiles pour les gens du monde entier, en particulier financièrement, mais pour «garder la tête haute». Regardez la mise à jour positive d’Idris Elba ci-dessous.

Mes coups d’oeil … pic.twitter.com/gqea4S3zKD

– Idris Elba (@idriselba) 31 mars 2020

Avez-vous hâte de voir Idris Elba dans The Suicide Squad? Êtes-vous préoccupé par la situation des coronavirus? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de surveillants recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: Twitter