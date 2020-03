Idris Elba teste Covid-19 positif et envoie un message de solidarité

▲ L’acteur a tweeté hier qu’il ne présentait aucun symptôme et était isolé depuis vendredi. Ici, Idris Elba dans une image capturée en 2019.Photo Ap

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. 8

Les anges. Idris Elba a indiqué qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus. L’acteur a tweeté hier qu’il ne présentait actuellement aucun symptôme et qu’il était isolé depuis vendredi, lorsqu’il a appris qu’il était peut-être exposé.

Elba a fait le test après avoir découvert qu’elle était en contact avec quelqu’un qui avait été diagnostiqué avec le virus.

Il est le dernier artiste de haut niveau à avoir été testé positif pour Covid-19.

Chez la plupart des gens, le virus ne provoque que des symptômes modérés comme la fièvre et la toux, mais il peut être plus grave dans certains cas, en particulier chez les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. Ceux qui présentent des symptômes bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent prendre de trois à six semaines.

Dans un message vidéo, Elba a souligné que sa femme n’avait pas passé l’examen, mais elle se sent bien.

C’est grave. Il est maintenant temps de penser à l’éloignement social, de se laver les mains. Nous vivons dans un monde divisé en ce moment, nous pouvons tous le ressentir. Mais il est temps pour la solidarité, de penser les uns aux autres.

De son côté, l’Américain Tom Hanks, confiné en Australie après avoir été testé positif pour Covid-19, a surpris sur les réseaux sociaux avec une photo d’un toast avec Vegemite, un produit typique des petits déjeuners du pays.

La star hollywoodienne et sa femme, actrice et chanteuse Rita Wilson, sont isolées depuis la semaine dernière dans la région de la Gold Coast.

Merci au personnel d’aide! Prenons soin de nous et des autres, a tweeté l’acteur.

