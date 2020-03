Idris Elba teste positif pour le coronavirus

L’acteur Idris Elba a annoncé ce matin qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus COVID-19 à travers une vidéo qu’il a partagée sur son compte Twitter. “Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme, mais je suis isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus”, a-t-il déclaré.

«Ce matin, j’ai eu des résultats positifs pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai aucun symptôme jusqu’à présent, mais je suis isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de comment je suis », a écrit l’acteur et a demandé de ne pas paniquer.

Elba a expliqué qu’un test avait été effectué vendredi dernier après qu’une personne qu’elle connaissait avait été exposée à un test positif. Regardez, c’est sérieux. Il est maintenant temps de vraiment penser à l’éloignement social, de se laver les mains – dit-il dans une vidéo où il apparaît avec sa femme – Nous vivons dans un monde divisé en ce moment, nous pouvons tous le ressentir. Mais c’est le moment de la solidarité, c’est le moment de penser les uns aux autres “, a-t-il souligné.

L’acteur anglais n’est pas la seule célébrité à avoir été testée positive. Rita Wilson et son mari Tom Hanks ont reçu un diagnostic de coronavirus. Tous deux travaillaient sur la production du film de Baz Luhrmann sur Elvis Presley en Australie, et dans un communiqué ils ont rapporté leur contagion. L’ancienne Bond girl Olga Kurylenko a également été testée positive.

