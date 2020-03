Idris Elba teste positif pour le coronavirus; Dit qu’il se sent bien

Idris Elba est la dernière célébrité à avoir contracté le coronavirus.



Idris Elba a été testé positif pour Covid-19, alias le coronavirus. L’ancien homme le plus sexy en vie vient de consulter son twitter pour informer ses abonnés de son résultat positif au test, ajoutant qu’il n’a aucun symptôme pour le moment.

“Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19″, a déclaré Idris. «Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Pas de panique.”

Dans la vidéo, il a dit qu’il avait été testé parce qu’il avait réalisé qu’il avait été exposé à quelqu’un qui avait également été testé positif. Après que cette autre personne ait été testée positive vendredi dernier, l’acteur a déclaré qu’il s’était auto-mis en quarantaine et a été testé immédiatement.

“Écoutez, c’est sérieux”, a-t-il ajouté. “Il est maintenant temps de vraiment penser à l’éloignement social, se laver les mains … La transparence est probablement la meilleure chose pour cela en ce moment.”

Idris rejoint une liste de célébrités composée de Tom Hanks, Rita Wilson, Olga Kurylenko et Lucian Grainge, chef de Universal Music, qui ont également été testés positifs pour le coronavirus. Nous vous tiendrons au courant.

.