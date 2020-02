IDW dévoile un premier aperçu des «yeux de serpent: Deadgame # 1» de Rob Liefeld

IDW a partagé un aperçu de son prochain Snake Eyes: Deadgame # 1 du créateur de Deadpool Rob Liefeld.

L’été dernier, IDW a annoncé que le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, écrirait et illustrerait un tout nouveau G.I. Série de bandes dessinées Joe centrée sur Snake Eyes. La prochaine série Snake Eyes sera intitulée «Deadgame» et a été décrite par Rob Liefeld comme une histoire Mission: Impossible-esque.

Maintenant, IDW a publié un aperçu de la très attendue série Rob Liefeld. En plus de l’aperçu, IDW a également dévoilé la couverture de Snake Eyes: Deadgame # 1 avec Scarlett et Storm Shadow. L’aperçu de Snake Eyes nous donne un aperçu des superbes illustrations de Rob Liefeld et de certaines des actions que nous pouvons attendre de la série. Vous pouvez consulter l’aperçu de Snake Eyes: Deadgame # 1 ci-dessous.

Avez-vous hâte de découvrir Snake Eyes: Deadgame de Rob Liefeld? Sound-off dans la section commentaires!

Pendant ce temps, un G.I. Le film dérivé de Joe racontera les origines de Snake Eyes d’Henry Golding alors qu’il cherche à se venger de l’homme qui a assassiné son père et s’entraîne sous un groupe d’assassins ténébreux connu sous le nom de clan ninja Arashikage. Paramount Pictures et Hasbro avaient précédemment réuni une salle d’écrivain dirigée par Akiva Goldsman au printemps 2016 pour développer un univers cinématographique basé sur les propriétés de la ligne de jouets Micronauts, Visionaries et M.A.S.K., ainsi qu’un redémarrage du G.I. Franchise Joe après G.I. Joe: The Rise of Cobra et 2013 de G.I. Joe: Représailles, qui mettait en vedette Ray Park dans le rôle de Snake Eyes.

Réalisé par Robert Schwentke à partir d’un scénario écrit par Evan Spiliotopoulos, la star de Snake Eyes Henry Golding comme personnage principal, Andrew Koji comme Storm Shadow, Iko Uwais comme Hard Master, Úrsula Corberó comme baronne, Samara Weaving comme Scarlett et Steven Allerick comme Ninja Commando . Les acteurs Haruka Abe et Takehiro Hira ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Snakes Eyes devrait sortir dans les salles le 23 octobre 2020. Snake Eyes: Deadgame # 1 de Rob Liefeld sera disponible en juin.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

