IFC Midnight sacrifie «L’autre agneau» en avril

IFC Midnight sortira L’autre agneau, les débuts en anglais de Małgorzata Szumowska (Body, Mug), en salles limitées et sur les plateformes VOD 3 avril 2020, Bloody dégoûtant appris.

Écrit par le scénariste australien primé Catherine S. McMullen, «L’autre agneau est un conte obsédant et cauchemardesque qui raconte l’histoire de Selah (Raffey Cassidy), une jeune fille née dans une religion alternative connue sous le nom de The Flock.

«Les membres de The Flock – toutes des femmes et des enfants de sexe féminin – vivent dans un complexe rural et sont dirigés par un homme, connu uniquement sous le nom de Shepherd (Michiel Huisman). Selah, une fille à l’aube de l’adolescence, a le grand honneur de participer au rituel sacré de la naissance des agneaux – dont ils dépendent pour leur survie – où elle a une expérience choquante et surnaturelle. Elle commence à avoir des visions étranges qui la font remettre en question sa propre réalité, et tout ce que le berger lui a enseigné ainsi qu’à ses sœurs. »

Le film a été produit par David Lancaster, nominé aux Oscars, et Stephanie Wilcox de Rumble Films (Whiplash et Nightcrawler).