IFC Midnight Sets sortira en mai pour la fonction de créature sorcière «The Wretched»

IFC Midnight est sorti avec son film d’horreur occulte Le malheureux pour une sortie en salles limitées et sur les plateformes VOD 1 mai 2020, Bloody a appris.

Écrit et réalisé par Brett et Drew Pierce (Deadheads), Meagan a passé en revue The Wretched pour nous à Fantasia, écrivant: «Les frères Pierce ont livré un nouveau conte de fées sombre que les foules de minuit apprécieront.»

The Wretched suit un adolescent rebelle, aux prises avec le divorce imminent de ses parents, qui affronte une sorcière de mille ans, qui vit sous la peau de la femme d’à côté.

Les misérables étoiles John-Paul Howard (“Contre vents et marées”), Piper Curda (Je ne l’ai pas fait), Azie Tesfai (“Supergirl”), et Kevin Bigley («Téléchargement» de Netflix).

Le festival l’avait décrit comme «une nouvelle tournure sérieuse du cinéma de sorcellerie, avec un nouvel ensemble de règles, des personnages adolescents sympathiques et développés, une tonne de peurs surprenantes et un chaudron d’effets de maquillage spéciaux imaginativement horribles».