Iggy Azalea affiche sa petite taille et sa peau bronzée dans un nouveau claquement

Iggy Azalea continue de déposer de magnifiques téléchargements de photos.

Sa musique n'est peut-être pas aussi populaire qu'elle l'était autrefois, mais il y a toujours une forte demande pour la présence sociale d'Iggy Azalea. Le rappeur australien a trouvé son nom dans les gros titres qui suggèrent qu'elle attend un bébé avec son petit ami Playboi Carti, mais elle a trouvé des moyens subtils pour détourner l'attention des potentielles "fausses nouvelles" et sur ce qui est réel: son ventre plat et sa petite taille. Aujourd'hui, en téléchargeant une autre nouvelle photo sur son compte Instagram, Azalea voulait s'assurer que les gens cessent de répandre des mensonges sur sa rumeur de grossesse.

John Sciulli / . Posant dehors avec ses lunettes de soleil, un chapeau à large bord, une combinaison en jean et une ceinture qui lui serre étroitement la taille, Iggy Azalea parvient encore une fois à faire tourner les têtes dans celle-ci. En remontant ses manches pour des vibrations décontractées de pointe, les commentateurs ont été impressionnés par la façon dont elle pouvait rendre une tenue aussi régulière si sexy, remarquant également qu'elle n'attendait clairement aucun bébé. Le cliché provient probablement d'un voyage en Indonésie, car le rappeur a inclus un emoji du drapeau du pays et a souhaité à tous un bon après-midi dans la langue maternelle. L'autre jour, Azalea a posté une photo dans son bikini, laissant tomber les mâchoires et glissant presque hors du vêtement. Pensez-vous qu'elle puisse vivre un retour musical en 2020?