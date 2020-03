Íker Jiménez défend Jesús Candel, le médecin qui a traité “Sálvame” pour le coronavirus

Alors que la majorité des téléviseurs ont fermé en raison de la crise des coronavirus qui traverse notre pays, certains comme ceux de «Miroir public», «Le programme Ana Rosa», «Red hot» ou «Save me» défient la quarantaine et continuer leurs émissions régulières. Ils défendent qu’ils effectuent des travaux de service public parce qu’ils informent et divertissent le public, deux aspects importants en ces jours d’enfermement, mais ce lundi, le Dr Jesús Candel est entré en direct dans l’après-midi de Telecinco pour vider la décision de la chaîne.

“Je ne sais pas ce que font ces messieurs qui sont des médecins avec vous dans un programme. Tout le monde fait du télétravail et vous ne l’êtes pas”, a reproché à Jorge Javier Vázquez le médecin de Grenade, connu dans les réseaux comme Spiriman. Le ton montait alors que les socialistes tentaient de défendre leur rôle, faisant que Candel finissait par perdre ses nerfs et laissait échapper des expressions comme “il me transpire!”. La situation, qui remet en question le modèle de diffusion en direct de Mediaset Espagne, a tenté d’être abordée dès que possible par le programme.

Íker Jiménez et Jesús Candel “Spiriman”

Cependant, Iker Jiménez n’a pas peur des reproches de la chaîne et s’est publiquement positionné en faveur de Jesús Candel. “Il a été ému de raconter ce qu’ils vivent”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux à propos de l’homme de Grenade, qu’il définit comme “un médecin indigné de ce qui se passe réellement”. Le présentateur de ‘Fourth Millennium’ a même interrogé le reste des collaborateurs: “Et les ‘experts’ essayent de le minimiser. Même un, avec une présure infinie, moche son comportement”, a-t-il publié, l’encourageant à suivre la chaîne Spiriman.

Plus tard, réfléchissant à la situation tendue vécue à ‘Sálvame’, Jiménez a reconnu qu ‘”il est vrai que la fin est un peu abrupte”. “J’imagine que le stress est très grand. Je ne partage pas les disqualifications personnelles, mais je comprends parfaitement leur message. C’est un contraste entre la véhémence et la complaisance des autres. Je préfère les premiers dans cette situation”, a-t-il conclu en demandant à ses partisans si ils aimeraient le voir dans leur programme ou dans le direct de ‘Milenio Live’ qu’il réalise depuis sa maison.

L’importance de vivre

La télévision fait face à une dichotomie complexe de nos jours. Le grand pouvoir médiatique qu’il exerce sur la société est sans aucun doute un haut-parleur pour le tenir informé et conscient des précautions sanitaires. Cependant, en ces jours de confinement, le divertissement est sans aucun doute nécessaire comme voie d’évasion. Dans les deux cas, les connexions en direct sont en train de devenir le format le plus immédiat et le plus attrayant pour le public, à la fois lorsqu’il s’agit de déménager aujourd’hui et de les accompagner à la maison.

Pour cette raison, les réseaux recherchent aujourd’hui des formules de télévision pour maintenir leurs programmes en direct. Alors que les généralistes semblent être plus enclins à continuer à produire leurs espaces comme auparavant, mais sans public et avec une équipe plus petite et en prenant des précautions extrêmes, il existe des programmes tels que ‘Late Motiv’ ou ‘Operación Triunfo’ suspendu qui ont choisi de se connecter à domicile de leurs présentateurs.

.