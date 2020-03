Iker Jiménez interviewe le docteur Jesús Candel “Spiriman” ce vendredi 20 dans “Milenio Live”

Comme chaque vendredi, Iker Jiménez propose un nouvel épisode de «Milenio Live», le programme qu’il interprète sur YouTube dans le même sillage que «Cuarto Milenio». La semaine dernière, vous avez déjà ravi votre public avec un spécial sur le coronavirus, dans lequel il avait ses collaborateurs habituels, tels que Carmen Porter, et des experts dans le domaine. Il semble que ce 20 mars se poursuivra avec le même estelà et amènera également un invité très spécial: le docteur Jesús Candel, plus connu sous le nom de “Spiriman”.

Iker Jiménez et Jesús Candel “Spiriman”

Nous disons qu’il est spécial car son nom ne sonne que depuis l’éclatement de la crise du COVID-19. Ses vidéos sont celles qui peuvent être envoyées à partir de n’importe quel groupe WhatsApp et la chaîne YouTube se développe parfois, accumulant à ce jour 226 000 abonnés. Sa popularité ne vient pas seulement du phénomène en soi, car elle a pris de l’importance dans les médias pour avoir joué l’une des interviews les plus tendues de ‘sauve-moi’ -et regardez cela est difficile- des derniers mois. Candel a été invité au programme pour parler de la pandémie et a fini par gronder Jorge Javier pour être sur le plateau et récriminer parmi les explétifs la performance du Premier ministre face à la crise.

À la suite de ce qui s’est passé, “Spiriman” dénoncé sur sa chaîne YouTube “censure” par Mediaset, puisque la vidéo de son interview a été bloquée par le groupe de communication. Selon lui, cela est dû à la servilité politique de la chaîne, car, comme nous l’avons souligné, il a qualifié Pedro Sánchez de «merde» en plein direct. Pour cette raison, peut-être, Iker Jiménez a annoncé la nomination dans les réseaux sous le slogan “une interview gratuite”

Un écuyer à Mediaset

En même temps que Candel qualifiait Mediset de “lâche”, il avait en lui un écuyer, Iker Jiménez, qui se prononça publiquement pour sa défense. Bien qu’il ait précisé qu’il ne partageait pas les disqualifications personnelles, il a souligné le grand stress que le jeune homme doit subir ces dernières semaines, car il travaille comme médecin urgentiste. “C’est un contraste entre la véhémence et la complaisance des autres. Je préfère le premier dans cette situation“a ajouté le présentateur, qui a lancé une invitation à l’un des formats qu’il dirige, ce qui arrivera finalement le vendredi 20 à minuit.

