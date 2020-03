Il a ainsi envahi la programmation des chaînes généralistes

Le coronavirus accumule 13 716 positifs confirmés en Espagne et 558 décès, selon les données officielles du ministère de la Santé. Une alerte sanitaire sans précédent dans l’histoire de notre pays qui a conduit à la déclaration de “l’état d’alarme” le samedi 14 mars et au confinement de la population dans leurs foyers. Étant donné une telle anomalie dans les habitudes de vie, la consommation de télévision a augmenté autant que le contenu des différentes chaînes a changé. Annulations de programmes de divertissement impossibles à exécuter normalement, nouvelles promotions sur la maladie et services d’information qui prolongent leurs horaires habituels. Les téléspectateurs demandent des informations sur la pandémie et les chaînes s’engagent à renforcer cette intrigue, non seulement à travers les espaces d’information traditionnels.

Antonio García Ferreras, directeur de laSexta

Pour mettre en contexte, la consommation télévisuelle a atteint son apogée dimanche 15 mars avec une audience moyenne de 10,5 millions de personnes. Les téléspectateurs ont passé près de 7 heures (414 minutes) en moyenne à regarder la télévision. La consommation moyenne par espagnol était de 335 minutes, le chiffre le plus élevé de l’histoire selon un rapport préparé par le GECA (Cabinet d’études en communication audiovisuelle).

Si nous analysons le temps passé sur le coronavirus à la télévision linéaire, les chaînes généralistes (La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro et laSexta) ils ont passé un total de 2 077 minutes le lundi 16 mars pour parler de la maladie, plus du double de celle du dernier jour 9 (1 022), lorsque l’Espagne est passée au scénario de «confinement renforcé». Il y a donc eu 1 200 cas confirmés et 30 décès. Diviser les données en chaînes, laSexta en tête de la couverture avec 631 minutes, 268% plus de sept jours avant. Telecinco utilise 510 minutes, devant les 348 de La 1. Antena 3 en consacre 340 et Cuatro reste à 248, selon le même rapport.

laSexta, leader des programmes d’information

laSexta est en tête du classement des actualités avec 253 minutes (pour la 86 du lundi 9) participant à la covid-19. De ce chiffre, 160 correspondent à des offres spéciales telles que «Coronavirus: informations sur laSexta», qui suit les informations sur le bureau; et ‘laSexta news: spécial’, publié après ‘laSexta news 20h“. À titre d’exemple, le mardi 17 mars, «laSexta noticias 14h» d’Helena Resano est passée de ses 50 minutes habituelles à plus de quelques heures (121 minutes).

La chaîne dirigée par Antonio García Ferreras a renforcé son engagement à l’information également le matin, avec jours infinis de «Red hot». Vendredi 13 mars a duré plus de 4 heures (248 minutes); Ce mercredi, le programme a avancé son horaire à 8 h 45 pour suivre à la minute la comparution de Sanchez au Congrès des députés. Sa diffusion a rejoint le programme d’information, qui se déroule désormais de 15h00 à 17h15, lorsque le tour de «Mieux vaut tard» arrive.

Cela a conduit à la annulation temporaire de «Zapeando», ainsi que de «El intermedio‘avant les heures de grande écoute. Mais rassurez-vous, le Grand Wyoming a confirmé que l’espace satirique reviendrait bientôt de chez lui. En outre, la première de “Palo y astilla”, le nouveau programme Mamen Mendizábal prévu pour mercredi, a été reportée.

Telecinco et le changement radical de «Sálvame»

Pour sa part, Telecinco passe plus de temps que toute autre chaîne sur des programmes autres que les actualités, ajoutant 416 minutes (pour 100 du 9 mars) dans des espaces tels que «Le programme Ana Rosa», Ya es mediodía et «Sálvame». Le programme présenté par Carlota Corredera a surpris en variant considérablement son contenu la semaine dernière, laissant le cœur de côté pour se concentrer sur aujourd’hui. Lundi 9, le coronavirus n’a même pas été mentionné, mais l’intérêt a augmenté avec l’annonce de nouveaux cas et les premières mesures du gouvernement. Sur les 64 minutes du mardi 10, le temps passé atteignait un pic de 145 minutes jeudi 12, lorsqu’une partie de l’apparition de Pedro Sánchez a été diffusée en direct.

Carlota Corredera, présentatrice de «Sálvame»

Sans public par précaution et avec une équipe travaillant au minimum, Ana Rosa Quintana s’est également tournée pour couvrir la crise ce matin. Le jour 9, ils ont à peine passé 80 minutes, ce qui contraste avec les plus de 3 heures (213 min) du lundi 16 mars, ce qui signifie pratiquement tout le magazine. Le dévouement de «Ya es mediodía» passe de 20 à 57 minutes en une semaine.

1 remplit en tant que service public

Au cours de cette semaine de crise sanitaire, l’offre d’information de la télévision espagnole s’est également enrichie. Donnant un exemple de service public, La 1 a temporairement suspendu les interviews de “ Les petits déjeuners TVE ” pour prolonger la durée des “ Morning News ” jusqu’à 9h00. En outre, «Corazón» et «À partir d’aujourd’hui» ont été annulés jusqu’à nouvel ordre. “Le matin ‘a élargi ses heures et adapté son contenu: en l’espace d’une semaine, il est passé de 87 à 155 minutes de reportage sur la pandémie. À cela, nous devons ajouter trois bulletins quotidiens: un à 13 h 55 et deux autres l’après-midi: à 18 h 05 et à 19 h 00.

Ana Blanco, du lundi au vendredi dans ‘Telediario 1’

Si vous regardez l’actualité, la chaîne publique est passée de 51 à 155 minutes, en comptant les spéciaux. Jeudi 12 mars dernier le ‘Newscast 1’ présenté par Ana Blanco a clôturé sa diffusion à 17h00. après avoir diffusé en direct et analysé la conférence de presse de Pedro Sánchez pendant deux heures.

Dans l’après-midi, les séries quotidiennes «Marché central», «Servir et protéger» et «Acacias 38» et le concours «Le chasseur» ont lieu, mais «Spain direct ‘met de côté ses rapports au niveau de la rue pour se concentrer sur les informations de continuité, passant de 27 à 38 minutes (dans son intégralité) à la prise en charge du coronavirus. Il convient de noter l’annulation de ‘OT 2020’ en prime time dimanche. Le talent promet de revenir lorsque les conditions de sécurité appropriées seront réunies.

Antena 3, de «El hormiguero» aux spéciaux de Vicente Vallés

Le changement le plus important dans Antena 3 a été l’annulation de l’un de ses programmes vedettes: «El hormiguero» a dit au revoir jeudi 12, mais Pablo Motos a déjà annoncé qu’ils travaillaient sur une version «maison» du format intitulé «Restez sur maison’. Pour le moment, les fourmis ont été remplacées par un programme spécial présenté par Vicente Vallés. “Coronavirus spécial »est diffusé du lundi au jeudi à 22h00 toute la semaine après« Antena 3 news 2«d’analyser l’épidémie mondiale et ses répercussions en Espagne. Ajout de promotions régulières et informatives, La chaîne Atresmedia consacre 127 minutes par jour, double le 64 du lundi précédent.

Quant aux programmes non informatifs, et après l’annulation temporaire de «La roulette de la chance», «Miroir public» occupe toute la matinée entre les «Morning News» et les «Antena 3 news 1». Le magazine de Susanna Griso double presque le nombre de minutes consacrées au virus par rapport à la période antérieure à la crise: 118 le lundi 9 contre 213 le 16. La semaine dernière, le nombre moyen de minutes consacrées à l’épidémie s’est élevé à 217 minutes.

«Tout est un mensonge» quadruple sa surveillance

Un cas à part est celui de Cuatro, orphelin de ses propres services d’information depuis janvier 2019. Ainsi, la deuxième chaîne Mediaset réduit son temps consacré au coronavirus à ses deux programmes de l’après-midi: «Tout est un mensonge» quadruple son suivi par rapport à lundi précédent: 2 heures, l’ensemble du programme, contre 30 minutes sept jours plus tôt. tandis que ‘Quatre par jour », diffusée de 17h35 à 20h00, passe de 88 à 128 minutes. Au total, Cuatro recourt au coronavirus deux fois plus qu’avant la crise (248 contre 118).

.