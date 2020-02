Il a blanc et petit! Voilà comment Becky G a regardé les Lo Nuestro Awards

Becky G fait sensation grâce à sa tenue lors des “Lo Lo Awards” attendus

Enfin, le temps que nous attendions tous est arrivé, la transmission élégante des «Lo Nuestro Awards», où de nombreux artistes sont récompensés pour leur musique.

Bien sûr, notre cher Becky G Elle a été invitée d’honneur et également nominée dans l’une des catégories les plus importantes de la cérémonie de remise du prix “Urban Female Artist”.

La célèbre artiste a été l’une des figures les plus importantes de l’occasion, et bien qu’elle n’ait que 22 ans, Becky G a volé le cœur et l’apparence de millions de personnes.

Sa tenue a eu un impact total pour tous ses partisans, car il a décidé d’assister avec une robe argentée avec des détails brillants, super courte et serrée à sa silhouette, ce qui a tout marqué.

Quant à ses cheveux, elle a opté pour une queue haute qui a laissé tomber ses vagues dans son dos chaud, d’autre part, il est incroyable de voir comment son maquillage et ses talons correspondent à sa sensualité, certainement Becky G Ça avait l’air parfait ce soir.

