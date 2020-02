Il a déjà plu! 11 MTV montre que vous regardiez quand vous étiez pubert

Si vous êtes né à la fin des années 80 ou au début des années 90, vous ne pourrez pas nier que vous avez été victime de certains programmes MTV, et non seulement vous étiez une victime, mais vous étiez sûrement accro à quelques-uns de ces vices de télévision, que dans une certaine mesure nous étions quelque peu nostalgiques et c’est pourquoi nous les avons sortis du tronc des souvenirs pour voler un soupir accompagné d’un: «tsss, nomaa siciertooo».

Vous vous souvenez sûrementLes 10 plus demandés“, Et la sortie occasionnelle… ou que dire de la première non censurée de” Rastamandita “de Molotov à 12h?

La liste des spectacles que nous allons présenter ne va pas de pair avec la partie musicale, mais avec ce côté macabre de morbidité et de farniente que nous avons tous, bien sûr, certains un peu plus que d’autres …

1.- Le Tom Green Show

L’un des pionniers de cette comédie si absurde que sans le moindre effort pourrait vous faire sentir désolé pour les autres, et même quelque peu mal à l’aise; Tout cela avec une grande dose de rires incontrôlés. Le manque de modestie de l’ex-partenaire de Drew Barrymore a marqué l’histoire de la chaîne.

2.- SUIVANT

Ce spectacle était le simple mélange de superficialité et de cursilería à plus de ne pouvoir. C’était simple, la production de l’émission était chargée de trouver cinq prétendants pour un garçon ou une fille. Prochaine étape, les cinq sont montés dans un énorme bus où ils se connaissaient, et ils passaient un à un au rendez-vous avec la personne à la recherche d’un partenaire pour voir s’ils étaient leur meilleure moitié, et s’ils n’étaient pas la bonne… NEEEXT! Ah, le gagnant a reçu une bonne laine …

3.- Rejeté

Trois joueurs, un rendez-vous. Ici, c’était encore plus simple, sur une seule date, Juan Camaney pouvait devenir exquis et choisir entre deux filles. Bien que la vérité soit plus intéressante lorsqu’une femme devait décider, les hommes ont commencé à se battre comme si c’était vraiment l’amour de leur vie, haha.

4.- Room Raiders

Comme quand vous êtes dans votre chambre très silencieusement, et tout à coup… BAM !, Vous avez «kidnappé» un groupe cagoulé pour vous mettre dans une camionnette. Peur? Eh bien, c’est ainsi que le programme a commencé, pour céder la place à un garçon ou une fille qui cherchait un partenaire, mais la seule chose qu’il pouvait voir sur les personnes “ enlevées ”, c’était ses chambres, tandis que dans la camionnette, ils ont vu ce que LE CHOISI a dit de leur affaires, donc des chiffons sales sortaient toujours au soleil.

5.- Je parie que vous le ferez

Avec de l’argent le chien danse. Point. Il n’y en a plus. Dans cette émission MTV, les gens se sont vu offrir de l’argent pour relever des défis assez difficiles. Ils levaient la somme d’argent jusqu’à ce qu’ils cèdent pour se moquer d’eux-mêmes, car bien sûr, il y avait évidemment un méga ours.

6.- Bully Beatdown

Salut, ce spectacle a été un vrai plaisir. Ici, ils ont mis l’intimidateur en place avec une cuillerée de leur propre médicament. Conduit par le combattant des arts martiaux mixtes Mayhem, il était chargé de mettre l’intimidateur dans un ring, à mesurer avec un combattant professionnel, le résultat était toujours un délice …

7.- Les Osbournes

Qui ne se souvient pas de Jack, Kelly, Sharon et Ozzy vivant dans une famille si aimante mais si dysfonctionnelle? Donc, ce spectacle était comme un spectacle Kardashian, mais avec la grâce du roi des ténèbres. C’était tout simplement addictif.

8.- Daria

Na, na, naaa, na, naaaa … Vous l’avez sûrement chanté, JA! Avec de nombreux fans à son actif, Daria était une adolescente très intelligente mais terriblement incomprise. Elle n’était pas intéressée par son apparence ou les choses superficielles, sans aucun doute, elle était la reine du sarcasme.

9.- Pimp My Ride

Xzibit en tant qu’hôte, votre carcacha que vous aimez tant et un groupe de gourous de la mécanique. Vous avez envoyé votre vidéo montrant votre ancienne voiture, et si vous étiez l’élue, l’équipe en charge a transformé votre boîte en une toute nouvelle voiture littérale. Wow, ils nous ont brisé le cœur quand il est apparu que tout était un montage, mais bon, lequel de ces programmes ne l’était pas?

10.- Jackass

Le père de tout le monde. Tu nous manques, vieil homme. Il y a eu quelques tentatives infructueuses comme Les mecs, ou la malheureuse version mexicaine de Ne te trompe pas, mais rien, absolument rien comme Knoxville et compagnie, (repose en paix Ryan Dunn). Au-delà du non-sens qu’ils ont fait, la créativité pour nous faire rire avec des choses aussi absurdes était magistrale.

11. Match à mort des célébrités

Combattez, deux à trois chutes, pas de limite de temps! Quels souvenirs, quels souvenirs de voir Britney Spears se battre contre Christina Aguilera dans leurs versions respectives de pâte à modeler. Chaîne de prière pour que Celebrity Deatmatch revienne! Au fait … VOUS RETOURNERAZ LA VIE!

Il y a beaucoup plus de ces émissions dont nous nous souvenons de MTV, appelez-nous Vive La Bam, Wildboyz, et jusqu’à L’effet X, que pour le meilleur ou pour le pire, ils nous ont fait passer un agréable moment, lesquels vous souvenez-vous?