Il a été enregistré! Lali Esposito se déplace de haut en bas sans s’arrêter avec rien en dessous

Lali Esposito Il danse au rythme chaud du twerk et déplace son arrière-garde de haut en bas montrant son indéniable talent

19 janvier 2020

Notre artiste argentine bien-aimée et très aimée donne à nouveau de quoi parler après un enregistrement d’elle divulguée à travers les différents réseaux sociaux.

Lali Esposito Elle est née à Buenos Aires, en Argentine, le 10 octobre 1991 et depuis qu’elle est enfant, elle a travaillé pour la télévision, c’est pourquoi elle sait comment fonctionnent les médias et nous en donne toujours une bouchée afin que nous soyons toujours satisfaits.

Cette fois, la belle chanteuse et actrice apparaît avec un petit haut court et un bas extrêmement petit, à tel point qu’il ne couvre que sa partie avant et que tout son rejet est exposé.

Elle, connaissant ce détail de sa tenue, profite du moment alors qu’elle était sur scène et commence à faire quelques petits sauts pour que son arrière-garde bouge un peu.

Déjà quand il était totalement sur le dos, Lali Esposito commence à bouger au meilleur rythme du twerk, déplaçant son dos brûlant et ses cheveux blonds dominants, faisant hurler tous ses spectateurs d’émotion.

.