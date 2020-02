“Il a été remis en question jusqu’à mon orientation sexuelle”

Le mercredi 19 février, “ Femmes et hommes et vice versa ” a organisé une nouvelle rencontre entre Ismael Nicolás et Andrea Gasca, au cours de laquelle ils se sont tous les deux fusionnés en un bref câlin après avoir avoué à quel point ils s’aimaient malgré tout ce qui s’était passé et en se souvenant de la La nuit dernière, ils avaient passé ensemble. Quelques mots auxquels le premier a fini par s’effondrer, incapable de contenir ses larmes, suite à la pression qu’il avait subie le mois dernier.

Ismael fond en larmes devant une Andrea excitée dans «Femmes et hommes et vice versa»

“J’ai enduré beaucoup de choses et j’ai atteint la limite”, a déclaré Ishmael, sur le point de fondre en larmes, devant une Andrea excitée. “Il n’est pas facile pour eux de vous dire qu’ils vous ont toujours aimés”, a ajouté Nicolás, avant de s’arrêter. “Pendant un mois, j’ai subi des attaques contre ma famille, contre ma personne, vous doutez de choses aussi évidentes que mon orientation sexuelle, et tout cela de votre part et de celle de votre mère“Ismael a dit, d’une voix brisée.” Mais je n’ai rien à voir avec ça “, a défendu Andrea, et son ex-petit ami a continué avec” que maintenant il dit qu’il m’a toujours aimé, qu’il veut avoir une bonne affaire avec moi, est très joli mais tous les dégâts qu’il m’a fait gratuitement, je ne le méritais pas“.

“Pendant la diffusion de l’émission, je ne vous ai mentionné à aucun moment, je n’ai pas joué avec vous, je n’ai pas remis en question vos mots, je ne vous ai pas manqué de respect”, A déclaré Ismaël avec plus de force. “Quant à l’orientation sexuelle, j’ai été la première à le nier. Et tu es venu en me disant que je l’ai soutenu, alors que je ne l’ai jamais fait”, a répondu Andrea, à laquelle son ex-petit ami a fait remarquer que sa mère avait c’était le premier qui avait déclaré “que le vrai visage” d’Ismaël serait connu. “Le vrai visage d’Ismaël était déjà connu depuis longtemps, pendant “L’île des tentations”, a déclaré le susmentionné, après quoi Andrea a expliqué que sa mère avait vu les nouvelles de son orientation sexuelle “et crée un doute, alors il l’a dit dans le débat, non pas parce qu’il le soutenait. “.

“Il s’est consacré à jeter des pierres sur mon toit”

“Il faut mesurer les mots que l’on dit et plus quand je ne suis pas présent et que je ne peux pas me défendre, car les dégâts qu’on peut faire sont énormes”dit Ismaël. Andrea a ensuite raconté que sa mère avait été irrité par les commentaires que le parrain de Nicolás avait faits pendant le débat, car Gasca ne savait pas “ni faire frire un œuf”, qu’elle avait affirmé qu’Ismaël avait peint tout le sol ou que Il n’y aurait aucune jalousie dans votre relation. “Mon parrain me défend parce que toi et ta mère Tu dis que je suis jaloux, obsédé et que je t’ai étouffé“Ismael a dit, avant de critiquer Andrea du fait que” ta mère a jeté des pierres sur mon toit alors que je me taisais et je ne pouvais rien dire “, alors qu’elle savait que certaines choses qu’elle avait dites sur lui n’étaient pas vraies” .

