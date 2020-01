Il a été vu! Shakira a rendu ses fans fous quand un vêtement de ses vêtements l’a trahie

Shakira a été surprise quand elle y a le moins pensé, la chanteuse colombienne n’a même pas imaginé l’angle sous lequel elle a été photographiée!

24 janvier 2020

Le talentueux et toujours beau Shakira, a de nouveau fait sensation dans les réseaux sociaux, une photo a fuité et ce n’est pas elle qui l’a publiée! C’est l’un de ses fans qui a capturé le moment le moins réfléchi et l’a révélé.

Le moment a été l’un des meilleurs spectacles de l’interprète de “Amarillo” quand il a montré à tous ses fans à quel point cela peut être flexible presque sans aucun effort!

Malgré l’âge, Shakira Il a montré qu’il avait toujours les mêmes énergies que lorsqu’il a commencé à réussir en tant que chanteur. Aujourd’hui, la Colombienne est dans l’un de ses meilleurs moments, elle a collaboré avec d’autres chanteurs célèbres et ses chansons ont été un succès, quel que soit le genre dans lequel elle chante!

Shakira Elle est déjà une dame complète, et bien qu’elle ait déjà deux enfants, cette femme conserve toujours sa silhouette sculpturale et ses hanches à chaque fois qu’ils bougent, ils laissent tout le monde à bout de souffle.

Bien que les années passent et que la renommée soit bien plus grande pour ce Colombien, Shakira garder sa simplicité, son charisme, son humilité et sa beauté on vous aime Shak, ne change jamais!

.