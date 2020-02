Il a gagné 768 millions de dollars à la loterie et n’a pas facturé le prix parce qu’il n’y croyait pas.

Il a gagné 768,4 millions de dollars.

Manuel Franco est un homme de 24 ans qui est devenu milliardaire grâce au troisième plus grand prix de l’histoire américaine contemporaine.

C’était dans le “Powerball” un jeu de loterie courant dans tout le pays américain. Manuel a commenté lors de la conférence de presse qu’il prévoyait “Je veux vivre ma vie aussi normalement que possible”

Il a expliqué comment il s’est «senti chanceux» le jour où il a acheté le billet, alors il s’est arrêté à une nouvelle station-service de Berlin près de Milwaukee après le travail pour l’acheter. Il a presque fait un clin d’œil à la caméra, a-t-il dit, mais il ne l’a pas fait.

“Il est difficile de vivre sa vie en sachant que vous avez le billet que tout le monde veut”, a expliqué Franco, indiquant qu’il était un peu effrayant de l’avoir en sa possession jusqu’à ce qu’il le livre. Il a gardé le billet dans un coffre-fort dans sa maison.

Manuel Franco dit qu’il s’est «senti chanceux» lorsque j’ai acheté le billet gagnant pour le jackpot Powerball de 768 millions de dollars, le troisième plus important de l’histoire des États-Unis.

Franco, 24 ans, a acheté 10 $ de billets le mois dernier dans un magasin @Speedway à New Berlin, WI, disant qu’il était «devenu fou» quand il a réalisé qu’il avait gagné. pic.twitter.com/64EMxY6MuX

Franco a acheté 10 $ en billets pour le match et révèle qu’il “est devenu fou” quand il a su qu’il avait gagné.

«Nous avons un membre du Wisconsin qui a remporté le deuxième plus grand prix de l’histoire», a déclaré Peter Barca, secrétaire du Wisconsin Department of Revenue.

Les numéros gagnants étaient 16, 20, 37, 44, 62 et le numéro Powerball est 12. Manuel Franco n’avait d’autre choix que de présenter son nom en pièce jointe. “La loi de l’État ne leur permet pas de rester anonyme dans le Wisconsin”, a déclaré Polzin.

Il a quitté son emploi

Manuel n’a jamais révélé ce qu’il faisait avant de gagner le prix, mais il a abandonné deux jours après avoir appris qu’il avait gagné. Sa petite amie a déclaré dans l’interview que Franco dépensait 10 $ par semaine en billets de loterie.

Le gagnant a dit que ses parents pleuraient de bonheur mais pensaient qu’ils auraient des problèmes quand il partagerait la bonne nouvelle.

Franco a rappelé: “Je pense:” Oh, mon Dieu, en aucun cas. ” Il «l’a regardé un numéro à la fois. J’ai vu ce premier numéro. Je savais que c’était quelque chose de spécial … Je vois ce deuxième numéro et mon cœur commence à battre. À ce moment, je me dis: “Il n’y a aucun moyen de se tromper.” Il a accepté … J’étais devenu fou … Ce que je peux expliquer, c’est que c’était incroyable. Mon cœur a commencé à accélérer … J’ai crié pendant environ cinq ou dix minutes.

Manuel a fini par dire qu’il voulait aider le monde avec une partie de son prix. Franco vient de West Allis, Wisconsin, qui est une banlieue de Milwaukee, et où il a vécu pendant un certain temps. Il a donné une partie de la conférence de presse en espagnol. Il a dit qu’il n’était pas sûr de ce qu’il ferait de l’argent mais qu’il “voulait faire une pause … je veux être responsable”. Je veux aider le monde, mais je dois le faire correctement. »

Cette surprise est sans aucun doute une bénédiction pour Manuel. Partagez le bonheur que Franco a en aidant sa famille et sa communauté.

