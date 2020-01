Il a grandi séparé de ses sœurs

Fani Carbajo est l’un des premiers participants de «L’île des tentations» qui a été infidèle. Son «amitié» avec Rubén, l’un des célibataires de la maison, va plus loin et finit par s’embrasser. Sa relation avec Christofer Guzmán est la plus longue de l’édition et on ne comprend pas ce qui s’est passé de sorte qu’il a tout jeté en si peu de temps. Pour lui, Une équipe de «Viva la vida» a enquêté sur le passé et le présent de la relation et ont découvert plus de données sur l’enfance si dur que Fani a eu.

Fani dans sa vidéo de présentation de «L’île des tentations»

Le couple a commencé en 2013 dans une discothèque à Madrid où ils se sont rencontrés grâce à un ami. À partir de ce moment, tout est allé très vite et ils ont commencé à vivre ensemble. Les travailleurs du programme présenté par Emma García ont discuté avec des collègues et des amis du couple, qui conviennent qu’ils sont très différents. Un ami de Christofer explique que Fani a un caractère compliqué alors qu’il est plus introverti et aime passer plus inaperçu. Il confirme que Fani est beaucoup plus jaloux et avoue qu’il n’aurait pas eu la patience que son ami a eue avec le participant de «L’île des tentations».

De plus, dans «Viva la vida», ils ont analysé le passé de Fani, qui a déjà expliqué dans sa vidéo de présentation qu’il avait grandi dans une famille non structurée. «C’est une fille qui n’a rien eu de facile dans sa vie. C’est toujours elle qui a pris la voiture. Les circonstances de la vie les ont obligées à se séparer, ma sœur a dû quitter les filles et elles ont dû se séparer. Chacune devait vivre dans un endroit différent. Elle a ensuite grandi et cherché son chemin “, explique sa tante Mayte. “C’est une épine qui est là.” Comme si cela ne suffisait pas, Fani ne sait pas qui est son père et comme on lui a dit qu’il pourrait être entre Emilio de Los Chichos ou José Salazar de Los Chunguitos.

La réaction de Christofer à l’infidélité de Fani

Au cours du débat sur les tentations, ils ont donné un petit aperçu de ce qui sera vu dans l’épisode du mardi 21 janvier. Christofer voit les images de Fani avec Ruben, il démarre le microphone et s’enfuit de la plage en criant son nom. Partirez-vous avant la fin du concours?

