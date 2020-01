Il a l’air audacieux! Découvrez la tenue la plus audacieuse de Cardi B ce mois-ci

Totalement transparent! Tenue la plus audacieuse de Cardi B où il montre tout son corps étonnant

17 janvier 2020

Cardi B une rappeuse, compositrice et actrice qui vient de faire rugir les réseaux sociaux pour sa photographie audacieuse portant une tenue super chaude, et il a été publié sur son profil Instagram il y a quelques heures à peine.

La tenue qui a joué dans cette scène a été si controversée qu’il n’a pas attendu de voir les réactions de son public, vêtu d’une maille intégrale, d’un costume très serré, très petit, très petit et d’un pardessus en cuir synthétique.

L’attention de toute sa tenue est volée par l’accessoire très unique de cagoule dans sa tenue, déjà en soi, la mode de la chanteuse est extravagante, avec cette tenue dont il la sort “Home Run”.

“IN AND OUT” (INSIDE AND OUT), sont les mots qui accompagnent le chanteur dans son récit, sans donner plus de détails sur pourquoi.

L’occasion de s’habiller de façon si originale a été le début de la semaine de la mode masculine à Paris, et sans trop d’efforts et une grande imagination, il a été facile de voler la lentille des paparazzis à cette superbe femme.

