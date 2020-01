Il a loué son ventre pour un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants, ne sachant pas ce qui les attendait

Lorsque le rêve de devenir parents devient quelque chose de très attendu, tout effort en vaut la peine, même si vous obtenez plusieurs tentatives infructueuses.

C’est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsqu’un couple essaie de concevoir un bébé sans succès, il décide d’aller chez le médecin pour se renseigner sur les différentes alternatives pour fonder une famille; L’un des plus courants aux États-Unis est de louer un ventre.

Lorsque Shaniece Sturdy, une jeune fille de 21 ans, mère d’un petit garçon, a appris cette procédure qui aide les autres couples, elle n’a pas hésité et a commencé à en savoir plus afin de pouvoir gestationner les bébés d’autres couples qui ne l’ont pas fait. Ils ont pu y parvenir naturellement.

La décision de devenir l’une de ces femmes qui ont loué leur ventre n’était pas simple, mais comme Shaniece passait les jours, elle est devenue plus convaincue qu’elle voulait le faire. Cette décision a définitivement changé sa vie et celle de Joana et Steve, un couple qui rêvait d’être parents.

«Je voulais aider un autre couple à réaliser le rêve d’avoir des enfants et me concentrer sur l’éducation de mon fils Rylee.» – Shaniece a déclaré au Daily Mail.

Étant un processus délicat, la sélection des ventres a généralement de nombreuses exigences et soins, donc au début, Shaniece a gardé sa décision et son processus secrets, jusqu’à ce qu’il soit accepté par une clinique spécialisée à Los Angeles, pour être mis en œuvre Embryon de Joanna et Steve.

Le processus a été couronné de succès et la grossesse s’est bien déroulée, mais lorsque le temps a passé, son ventre a augmenté plus que la normale; Shaniece s’est donc rendu chez le médecin accompagné de Joanna et Sreve pour savoir ce qui se passait. À son arrivée, son gynécologue a effectué une échographie et a découvert quelque chose qui les a surpris.

Joanna et Steve ne seraient pas seulement les parents d’un petit garçon, mais Shaniece portait des jumeaux dans son ventre! La surprise a été très agréable pour tout le monde, surtout pour le couple reconnaissant à Shaniece et à la vie d’avoir enfin réussi à réussir une méthode qui ferait d’eux des parents.

À sa grande surprise, la nouvelle qu’ils seraient parents de jumeaux ne s’est pas arrêtée là. À 10 semaines de gestation, le gynécologue a découvert un troisième cœur battant avec force dans le ventre de Shaniece.

La grossesse a été des triplés!

Les soins de sa grossesse se sont intensifiés, heureusement, tout s’est bien passé et quelques mois plus tard, les triplets Willow, Harrison et Daisy sont nés, que Shaniece continue de visiter de temps en temps.

«Même si je n’avais que 21 ans, et c’était une grande responsabilité d’amener les enfants des autres dans mon ventre, ce fut la meilleure expérience de ma vie; C’est quelque chose que je recommanderais à tout le monde. » – Shaniece a déclaré dans son interview, où il a également confirmé qu’il avait toujours le soutien de Joanna et Steve.

Félicitations au couple pour leur nouvelle famille et surtout félicitations à Shaniece pour son courage à vouloir aider d’autres personnes à réaliser leurs rêves!

