Il a obtenu un tatouage de Thor à 15 ans et est devenu l’épouse de Chris Hemsworth

Elsa Pataky, mannequin et actrice hollywoodienne, a avoué au magazine Vogue Australia, qu’à l’âge de 15 ans, elle s’est fait tatouer qui fait référence au super-héros Thor, sans penser que 19 ans plus tard, elle finirait par épouser Chris Hemsworth, le beau Australien qui joue ce personnage.

Oui, cela représente Thor et j’ai fini par épouser qui joue Thor! C’est incroyable les tours que donne la vie. J’ai aimé ce personnage, la légende qu’il a apportée avec lui est très jolie et il voulait le garder. » – Elsa a dit au magazine.

L’histoire d’amour qu’Elsa et Chris partagent est unique, elle de Madrid et lui d’Australie. Ils se sont mariés secrètement il y a 10 ans sur une île en Indonésie et ont eu 3 enfants: India Rose, Tristan et Sasha.

Elsa a participé à plusieurs séries et films espagnols et français, mais est devenu célèbre grâce à la saga des films Fast and Furious et Chris s’est fait mieux connaître grâce à son rôle de Thor, dieu nordique des Marvel Avengers.

Bien que tous deux soient des acteurs et que leurs agendas soient toujours très chargés, Elsa et Chris essaient de passer le plus de temps possible ensemble en famille et nous font partager cela à travers les photos qu’ils publient sur les réseaux sociaux, où les adeptes de Les deux applaudissent toujours le grand couple qu’ils forment.

Certaines de nos publications préférées de son compte Instagram (@elsapatakyconfidential) sont celles que nous voyons en tant que maman, épouse, actrice et mannequin.

En voici quelques uns:

“Pour célébrer le succès de son nouveau film, mon mari a décidé de jeter la maison par la fenêtre et de m’acheter de super cadeaux.”

“Heureux de vous montrer les nouvelles photos et le rapport de @vogueaustralia.”

Sans aucun doute, la vie ne cesse de nous surprendre tous les jours, qui dirait qu’elle finirait par tatouer qui serait son mari!

