Il a perdu ses manières! Shakira est surprise à danser dans la rue

La belle Colombie démontre une fois pourquoi elle reste l’une des meilleures

10 avril 2020

Shakira est une belle Colombienne qui s’est démarquée parmi les autres artistes pour sa manière d’être simple et éloquente. Il ne fait aucun doute qu’elle est aujourd’hui l’une des plus humbles chanteuses.

Aujourd’hui, Shakira est considérée comme l’un des représentants les plus importants et les plus populaires d’Amérique latine, car à 43 ans, elle est toujours une tendance dans l’arène publique.

Récemment, nous avons observé sur une fanpage Shakira Instagram, une vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment la Colombienne danse avec son style caractéristique au milieu de la voie publique.

Il est important de mentionner que la chanteuse dans la vidéo porte une tenue assez simple, mais elle est vraiment très belle. Shaki a fière allure!

Parmi les nombreux commentaires sur le matériel audiovisuel, nous soulignons ce qui suit: “Linda my Shakira ces jours-ci, ma fille danse tout le temps ces chansons”

.