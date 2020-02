“Il a toujours été plus dépendant”

* En préparation

Dans la nuit du mardi 18 février, «L’île des tentations» a célébré son dernier épisode de «Le débat des tentations», dans lequel Susana Molina et Gonzalo Montoya se sont rencontrés pour la première fois après leur pause dans le feu de joie final de la réalité . Une rencontre devant laquelle Molina et surtout Montoya ils ont été très touchés lorsque Sandra Barneda leur a parlé avant de se rencontrer sur le plateau de tournage, où ils se sont fondus dans un câlin émotionnel.

Susana et Gonzalo lors de leurs retrouvailles dans «Le débat des tentations»

“Je t’aime tellement”, murmura Gonzalo en secouant son ex-partenaire dans ses bras, qui l’encouragea à ne pas pleurer, après quoi Barneda voulut savoir comment allait Susana, étant donné qu’il avait déjà pu parler à Montoya. “Un peu mal. Je suis resté un peu dur, mais je tremble”, a avoué Molina, qui a souligné de son ex-petit ami “qu’il ne pouvait pas se battre, il n’avait pas à me donner d’explications” pour se remettre ensemble. “Je ne doutais pas”, a admis l’ancien participant, rappelant le dernier feu, après quoi il a rappelé qu’au début de la réalité, “j’ai tout donné parce que nous allions sortir ensemble”. “Je n’ai pas cessé de penser qu’il y avait une autre possibilité, que je pouvais tomber amoureux. Je pense que j’ai réalisé ce qui se passait.”a expliqué Susana, qui a souligné que Gonzalo “a toujours été plus dépendant”.

Barneda a mentionné le commentaire de Montoya dans les premières vidéos du programme, dans lesquelles Il a comparé son partenaire à un Pokémon. “Ça n’a pas fait mal, parce que je sais que ce n’était pas vrai. Il met cette coquille de proxénète, mais ce n’est pas comme ça.”a déclaré Susana, qui a reconnu plus tard que “en me voyant seul, j’ai réalisé que nous étions vraiment si unis parce qu’il était très dépendant”. De plus, Molina a précisé qu’il avait réalisé qu’il avait des sentiments pour lui “en tant qu’ami, pas en couple” et a dit que “ça fait mal” de voir Gonzalo si touché. “J’ai ressenti un rejet et je n’ai pas compris pourquoi”, se souvient Susana, avant d’admettre que, lors du dernier feu de joie, “c’était la première fois que je ne pensais à rien.” “C’était la première fois que je ne contrôlais pas la situation et j’aime aussi me voir comme ça”, a poursuivi Molina, après quoi il a souligné que “la chose facile serait de lui reprocher des choses, de se réunir et de lui parler.” “Je n’avais pas envie de mentir, j’étais saturé”, a expliqué Susana, qui a fini par avouer que “Je vais bien”, bien que “je n’aime pas le dire devant lui.” “Vous devez être honnête”, observa Gonzalo calmement..

