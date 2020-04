Il aurait été suicidaire de ne pas vendre de fournitures médicales à la Chine: Ebrard

Mexique.- Le le chancelier Marcelo Ebrard Il a estimé que si le Mexique n’avait pas accepté de vendre des fournitures médicales à la Chine en février, stade d’infection le plus contagieux du pays asiatique, cela aurait engendré une méfiance “suicidaire” du pays en matière économique.

Le Mexique aurait cessé d’être viable pour l’investissement et aujourd’hui il n’y aurait pas de coopération internationale pour acheter du matériel médical et approvisionner le secteur national de la santé.

“Nous aurions réglé un conflit, un immense conflit avec un impact à l’étranger, parce que le Mexique n’est plus un pays fiable dans la chaîne de production, si vous prenez une telle décision dans une crise et dites:” personne ne va exporter parce que je J’ai besoin à l’avenir », à ce moment le Mexique devient un pays où personne n’investira, ce n’est pas fiable», a-t-il soutenu et a déclaré “cela aurait été une mesure de suicide”.

Il y a quelques jours, The Economist a révélé que, en février dernier, le Mexique avait vendu 10 tonnes de fournitures médicales à divers fournisseurs en Chine et que, face à l’urgence qu’il traverse actuellement Le Mexique par COVID-19 aurait été racheté à un prix 30 fois plus élevé que l’original.

Cependant, Ebrard Casaubon a nié qu’il s’agit d’un rachat des mêmes fournitures médicales et a souligné que s’il y a une augmentation des prix, c’est parce que tous les gouvernements du monde ont besoin des mêmes matériaux en même temps, ce qui augmente leur coût. .

“Ce que nous acquérons aujourd’hui, c’est ce dont nous avons besoin pour renforcer la capacité du système de santé, tous les pays du monde achètent, malheureusement, comme je l’ai dit, en même temps. Nous devons supposer que la demande a dépassé ce que l’on pensait en février », exposé.

