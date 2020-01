Il aurait pu chasser le racisme de Meghan pour prendre la décision | INSTAGRAM

Lorsque l’actrice américaine glamour et accomplie Meghan Markle a épousé le prince Henry en 2018, elle a été saluée comme une bouffée d’air frais pour la famille royale britannique obsolète. La lune de miel n’a pas duré.

Maintenant, le couple veut l’indépendance, car ils soutiennent que la pression en tant que redevance à temps plein est insoutenable. Et un débat s’intensifie: le racisme a-t-il chassé Meghan?

Lorsque le prince Enrique, sixième dans la lignée de la succession au trône, a commencé à sortir avec l’actrice de “Suits” – un père blanc et une mère afro-américaine – la presse l’a qualifié de signe que la Grande-Bretagne était entrée dans une ère “Post-racial” dans lequel la couleur de peau et le fond n’avaient plus d’importance, pas même pour la famille royale.

Le législateur du Parti travailliste britannique Clive Lewis, qui, comme Meghan, est d’origine biraciale, dit que la véritable désapprobation montre que la Grande-Bretagne a toujours un problème de “racisme structurel”.

«Nous pouvons le voir avec Meghan Markle et la façon dont il a été traité par la presse. Nous savons que c’est encore une réalité du 21e siècle », a déclaré Lewis à Sky News. “Après 400 ans de racisme, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain.”

Frederick W. Gooding, professeur agrégé d’études afro-américaines à l’Université chrétienne du Texas à Fort Worth, a déclaré qu’il serait “hypocrite” de prétendre que la race n’était pas un facteur dans le traitement de Meghan.

“Elle allait toujours être étrangère”, a-t-elle déclaré. “Cette barrière allait toujours exister à cause de sa race.”

Dès le début, certains journalistes ont écrit sur Meghan en utilisant des termes racistes. Un chroniqueur d’un tabloïd a évoqué son ADN “exotique”. Un titre du Daily Mail décrivait ses racines à Los Angeles comme «(presque) juste à la sortie de Compton» et affirmait qu’il venait d’un quartier «marqué par des gangs». Un animateur de télévision a décrit Meghan comme «arrogante».

Meghan a été critiquée pour tout, de la consommation d’avocat – qui selon le Daily Mail nourrit “des violations des droits de l’homme, de la sécheresse et des meurtres” – à l’utilisation de vernis à ongles foncé, apparemment une violation des règles du label royal.

Morgan Jerkins, rédactrice en chef de Zora, un site Medium.com pour les femmes des minorités, a déclaré que parce que Meghan était “une étrangère, culturellement, racialement et socio-économiquement, elle a été le bouc émissaire de la famille royale”.

D’autres soulignent que Meghan n’est pas le premier membre de la royauté maltraité par les médias. La presse et la famille royale entretiennent une relation intense et souvent toxique depuis des décennies. La mère d’Enrique, la princesse Diana, a été photographiée par des paparazzis partout où elle allait. Quand elle et le prince Charles ont admis que leur mariage était en difficulté, leur vie privée est devenue propriété publique.

Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors qu’elle était poursuivie par des photographes. Le prince Enrique, qui n’avait que 12 ans à l’époque, a déclaré en octobre qu’il craignait que “l’histoire se répète … J’ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme victime des mêmes forces puissantes”.

Après la mort de Diana, une presse britannique marquée de cicatrices a légèrement changé son comportement. Les médias ont laissé Guillermo et Enrique seuls en échange d’entrevues soigneusement assemblées et de séances de photos à mesure qu’ils grandissaient. La pratique s’est poursuivie avec les trois jeunes enfants de Guillermo et sa femme, Kate.

Mais peu changé en arrière-plan. Les histoires de redevances continuent de vendre des journaux et de générer des clics. Cela a signifié un examen minutieux, voire illégal. Au début des années 2000, des journalistes ont piraté des messages vocaux du prince William et du personnel de la famille royale à la recherche de premiers fruits.

Les plus jeunes membres de la royauté sont systématiquement jugés sur leur apparence, leur comportement et leurs habitudes. L’épouse de Guillermo a été examinée sans relâche pendant des années: licenciée pour s’ennuyer, accusée de paresseux de ne pas avoir d’emploi à temps plein et surnommée “waity Katy” (Katy en attente) avant que le prince ne lui demande de l’épouser.

Même ainsi, traiter Meghan semble parfois plus difficile. L’année dernière, le Daily Mail a publié des photos de Meghan enceinte avec sa main sur son ventre sous le titre: “Pourquoi Meghan Markle ne peut-elle pas lui enlever les mains?” Des mois plus tôt, le même journal avait décrit Kate enceinte tenant “tendrement” “Son ventre.

Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a nié que Meghan souffre d’une couverture médiatique raciste.

“Je ne suis pas dans la catégorie de croire qu’il y a du racisme”, a déclaré à la BBC Patel, d’origine indienne et dont les parents ont émigré en Grande-Bretagne depuis l’Ouganda. “Je pense que nous vivons dans un pays merveilleux, une grande société, pleine d’opportunités, où les gens de toute origine peuvent vivre.”

Mais d’autres disent que le double standard auquel Meghan a fait face dans la presse est la preuve que l’idée d’une Angleterre “post-raciale” est largement prématurée.

«Son traitement a montré ce que beaucoup d’entre nous ont toujours su: peu importe à quel point vous êtes belle, qui vous épousez, quel palais vous occupez, quels organismes de bienfaisance vous soutenez, à quel point vous êtes fidèle, combien d’argent vous accumulez ou combien de bonnes actions vous faites, dans ce La société raciste vous suivra toujours », a déclaré l’écrivain Afua Hirsch, auteur du livre« Brit (ish): On Race, Identity and Belonging », dans un article du New York Times.

Ce sentiment a été partagé par Hayley Oliver, un récent diplômé de Virginia Tech qui a écrit un essai universitaire sur la façon dont Meghan et d’autres femmes d’origine biraciale sont traitées dans la culture populaire. Il a déclaré que Meghan avait travaillé pendant des années pour des causes caritatives, y compris pour la santé des femmes et l’égalité des sexes, avant de rejoindre la famille royale.

“Qu’en est-il de ces rôles?”, A déclaré Oliver, qui est également biracial et dit qu’elle a été inspirée par les positions que Meghan prend. “Quand vous voyez quelqu’un qui vous ressemble … cela vous permet de vous imaginer plus facilement dans cette situation ou de savoir où vous pouvez aller.”

Bien que la Grande-Bretagne soit beaucoup moins raciste qu’auparavant, les Britanniques non blancs continuent d’être majoritaires parmi les pauvres et la population carcérale, et sont sous-représentés dans les postes les plus élevés des professions bien rémunérées, y compris la politique, le journalisme et le droit. La décision prise par la Grande-Bretagne en 2016 de quitter l’Union européenne, une mesure motivée en partie par la peur de l’immigration, a été suivie d’une augmentation des cas d’abus racistes signalés à la police.

Meghan a reconnu dans une interview en octobre qu’elle n’était pas prête pour l’examen minutieux de la presse qu’elle recevrait en tant que membre de la famille royale. Il a déclaré au journaliste d’ITV, Tom Bradby, qu’avant d’épouser Enrique, “mes amis britanniques m’ont dit” Je suis sûr que c’est génial, mais vous ne devriez pas le faire parce que les tabloïds britanniques vont détruire votre vie “.

“Et moi très naïvement … je n’ai pas compris”, at-il dit.

Contrairement à d’autres membres de la famille royale, Meghan et Enrique se sont battus. Même en 2017, Enrique a critiqué le «ton racial de certains commentaires, le sexisme insolent et le racisme des trolls (harceleurs) sur les réseaux sociaux et dans les commentaires d’articles sur le réseau».

Maintenant, le couple en a assez. Il prévoit de s’installer partiellement au Canada, de se retirer des accords de couverture médiatique de la famille royale et de rechercher l’indépendance économique. La reine a accepté à contrecœur de leur permettre d’être des membres de la royauté semi-déconnectés pour éviter une séparation familiale nuisible.

Le débat sur le racisme se poursuivra. Dans le journal The Guardian, la chroniqueuse britannique Nesrine Malik a dit qu’il doutait que cela ait un effet positif.

Il a déclaré que la question du racisme est devenue une “pantomime dans laquelle tout le monde, les gens de couleur, les journalistes des tabloïds et les présentateurs de télévision, jouent des rôles très répétés”.

“La conversation en Grande-Bretagne sur la race se répète à l’infini, d’abord comme une tragédie puis comme une farce pour toujours”, écrit-il.

