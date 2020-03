“Il avait l’air demi-jambe”

Bertín Osborne et Mariano Rajoy se souviennent avec une affection particulière de l’interview qu’ils ont enregistrée ensemble pour «In yours or mine» et entretiennent depuis une relation cordiale. L’ancien président du gouvernement a voulu surprendre le présentateur en entrant en direct «Viva la vida» et Emma García ne voulait pas manquer l’occasion de lui demander à quoi ressemble sa nouvelle vie, loin de la politique.

Mariano Rajoy est entré en direct sur ‘Viva la vida’ pour surprendre Bertín Osborne

Au début de la conférence, le présentateur basque a rendu hommage à l’ancien chef du Parti populaire et lui a dit qu’il l’avait vu “rajeuni” et cela montrait que la «tranquillité» était venue dans sa vie. “Vous pouvez donc voir que la vie de l’homme politique n’est pas facile”, a déclaré Rajoy, qui a apostillé: “J’ai toujours été traité avec une grande générosité, comme tout le monde le sait”. Avec cette déclaration, il a suscité le rire des personnes présentes sur le plateau.

Bertin, qui s’adressait à Rajoy en tant que “président”, a déclaré que quand il a su que je devrais l’interviewer, il a pensé: “Ma mère, la brune que je vais manger”. Mais il a découvert plus tard que le politicien galicien “a une retraite fantastique” et l’interview est devenue “la plus grande surprise des 140 programmes”. Rajoy a également exprimé à quel point il se sentait bien lors de sa conversation avec Osborne et lui reproche le chanteur “a su créer une atmosphère de confiance.”

Les anecdotes les plus drôles

Ensemble, ils se souviennent de certaines des anecdotes les plus curieuses qui se sont produites lors de l’enregistrement de l’entretien, comme le présentateur a dû prêter des chaussettes à l’ancien président du gouvernement: “Il était assis à côté de moi et j’ai vu qu’il portait des chaussettes très courtes, il pouvait voir la moitié de sa jambe.” Démontrant un grand sens de l’humour, Rajoy a confirmé que cela s’était produit, mais qu’il avait rendu le vêtement le lendemain: “Je les ai rendus, au cas où.”

À la fin de l’interview, Rajoy a décidé de rester chez l’hôte et de “prendre un verre de vin blanc” avec Bertin et sa famille, moment où une autre anecdote amusante s’est produite. L’une des filles de Bertin, Alejandra, a dû appeler son mari pour lui dire qu’il avait perdu l’AVE à Séville et le politicien a proposé de le lui faire savoir. Lorsqu’il l’a salué en disant qu’il était le président du gouvernement, le gendre de Bertin lui a répondu: “Les couilles!” Mais quand il s’est rendu compte qu’il s’agissait bien du chef populaire, il était plus sérieux, bien que Rajoy a continué avec la blague: “Êtes-vous d’accord ou je vous envoie à mon escorte?”.

La nouvelle vie de Rajoy

L’ancien président a déclaré qu’il partage son temps entre le sport, le travail et la famille et qu’il essaie de “être très positif” au quotidien: “Je suis raisonnablement heureux et les gens me traitent très gentiment”. Rajoy a insisté sur les avantages de faire du sport, “il est très bon physiquement et psychiquement”, et il a rendu le compliment à Emma Garcia, lui disant “qu’il montre parfaitement” qu’il fait du sport. Le Galicien a conclu son intervention dans le programme en expliquant que “Ce fut un honneur d’être président du gouvernement”, mais aussi en reconnaissant que c’était une expérience compliquée: “Être président est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite.”

