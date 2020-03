Il avait un cancer au début de sa grossesse, a dit NON à l’avortement et a sauvé les deux vies

Ana Beatriz Frecheiro Schmidt a dû faire face à une décision difficile

Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein au 2e mois de grossesse. Malgré la recommandation d’avorter, elle a choisi la vie. Il a subi un traitement à grands risques et aujourd’hui, il peut embrasser sa fille.

«Bia», comme disent ses amis et sa famille, il avait déjà un fils de 11 ans, Matheus, et un autre Daniel de presque 2 ans. Lorsque son plus jeune fils n’avait que 7 mois, il a appris qu’il serait mère pour la troisième fois. “Avec Louise, Dieu m’a envoyé la force de ce qui allait arriver”, dit-il dans une vidéo sur Internet.

Un jour, le petit Daniel allaité s’est soudainement retiré et n’a pas voulu continuer. “J’étais inquiète, j’ai senti ma poitrine pour voir s’il y avait encore du lait et j’ai senti une petite boule”, a déclaré Bia. Juste le lendemain après avoir quitté une mammographie et plus tard une biopsie, sa peur est devenue réelle

Le médecin lui a dit qu’il y avait de multiples complications avec le cancer du sein qui se formaient en elle et sa grossesse, alors elle a suggéré d’avorter la petite Luise.

“Si je n’étais pas enceinte, je ne l’aurais pas découverte à temps et au moment où je l’aurais fait, elle aurait été métastasée”, a déclaré Bia.

La réaction de Bia a été de rejeter la recommandation de son médecin. «Je crois à la vie et à l’amour. Je ne le sacrifierais jamais pour me sauver … Je n’avais pas le droit de faire ça. Soit nous vivions ensemble, soit nous mourions ensemble. J’ai combattu pour les deux et nous avons survécu », a-t-il conclu.

La grand-mère de Bia a eu le même cancer lorsqu’elle avait 36 ​​ans et est décédée seulement trois ans après son diagnostic. En raison de l’histoire de sa famille, après la naissance de son premier enfant, il a commencé à étudier régulièrement.

Votre traitement

Bia a cherché un autre médecin après avoir été en désaccord avec le précédent en raison de la suggestion d’avortement. Son nouveau médecin a soutenu sa décision et le 15 août 2017, une massectomie a été réalisée.

Sa grossesse l’a empêchée de prendre des anti-inflammatoires ou des antibiotiques. «J’ai complètement enlevé ma poitrine, mes muscles, mes nerfs et vidé mon aisselle. Je n’ai pas pris de médicaments forts et j’en étais conscient », dit-il.

Lors de ses séances de chimiothérapie, elle n’a pas eu de nausées, elle dit qu’ils lui ont donné plus de force “Je savais que je me battais pour nous deux et que je devais aller bien pour que la chimiothérapie n’affecte pas mon bébé.”

Aujourd’hui Louise, sa petite fille, a environ un an de vie et une santé totalement irréprochable. Bia a 32 ans et n’a plus de cancer, ses cheveux ont repoussé et l’hormonothérapie a commencé à empêcher son corps de générer des cellules qui déclenchent une nouvelle maladie. «J’ai eu un cancer, mais il ne m’a jamais eu», se réjouit-il.

Partagez cette admirable histoire de ce grand combattant pour inciter plus de gens à être courageux.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: