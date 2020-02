Il avoue qu’il préfère mourir avant de devenir totalement aveugle

Massiel a toujours été caractérisé par l’absence de poils sur la langue lorsqu’il s’agit de se souvenir de sa carrière ou de donner son avis sur différentes questions d’actualité. Par conséquent, lors de sa visite à «Saturday deluxe» le samedi 8 février dernier, le vainqueur de l’Eurovision 1968 a fait les gros titres lorsqu’il parlait de la mort et de sa maladie dégénérative des yeux, ce qui risque d’être totalement aveugle.

Massiel était très triste dans ‘Saturday Deluxe’ pour la mort de Cuerda y Andión

Massiel a rappelé en détresse deux grands amis décédés récemment: le cinéaste José Luis Cuerda et le chanteur Patxi Andión. Le chanteur a déploré la mort du réalisateur, qu’il jugeait “trop ​​jeune pour mourir”. Cuerda avait le même âge qu’elle, 72 ans. À propos d’Andión, qui a perdu la vie dans un accident de la circulation, n’a eu que des mots d’amour et a admis que sa mort était “un coup dur”.

Le chanteur ne croit pas qu’il y ait de la vie après la mort et est favorable à ce que les personnes qui veulent mettre fin à leurs jours puissent prendre cette décision librement. “Une loi est en cours de discussion aux Pays-Bas avec laquelle il est proposé à toutes les personnes de plus de 50 ans qui en ont assez de vivre et qui veulent prendre la décision de ne pas vivre, de prendre une pilule et de partir. Cela me semble merveilleux, que vous puissiez décider quand vous partez “, a exprimé l’artiste madrilène.

“Economiquement parlant, c’est aussi une économie pour n’importe quel pays. Ceux d’entre nous qui veulent mourir, prenons la pilule et mourons”, a-t-il ajouté. Face à cette affirmation, les collaborateurs ont voulu savoir s’ils voulaient vraiment ne pas continuer à vivre. La chanteuse a expliqué qu’elle préférait mourir avant de devenir totalement aveugle en raison de la maladie dégénérative des yeux dont il souffre et qui l’a déjà rendu borgne.

Il ne veut dépendre de personne

“Moi, ravi de la vie. Si je deviens aveugle, je suis déjà borgne, pourquoi diable veux-je vivre aveugle? Si je ne peux pas lire, je ne peux pas aller au théâtre, je ne peux pas aller au cinéma … Que veux-tu que je sois?” en attendant qu’une personne me manipule? Je ne veux dépendre de personne. Je préfère être en fauteuil roulant plutôt qu’aveugle “, a expliqué Massiel sans détour. Les collaborateurs lui ont rappelé qu’il pouvait demander de l’aide à son fils, mais le chanteur a catégoriquement refusé: “Je ne peux pas être un fardeau pour mon fils”.

Commentaire sur la rupture de María Teresa Campos

Massiel a également démontré une fois de plus sa sincérité en statuant sur la rupture de María Teresa Campos et Edmundo Arrocet. La chanteuse a expliqué qu’elle était très excitée de voir l’interview dans laquelle la présentatrice parlait de ses sentiments dans ‘Saturday Deluxe’: “J’ai beaucoup souffert en regardant l’interview. C’est une personne âgée, qui vit seule et est désolée”.

Massiel donne son avis sur la rupture de María Teresa Campos et Edmundo Arrocet dans ‘Saturday Deluxe’

La tristesse qu’il ressentait l’a encouragé à écrire un message à Terelu Campos, dans lequel il a avoué qu’il pensait que le journaliste et l’humoriste reprendraient leur relation à l’avenir. Une opinion avec laquelle Jorge Javier Vázquez était d’accord. Le présentateur a voulu savoir si Massiel souhaite également avoir un partenaire sentimental, mais le chanteur pense que “cela s’est déjà produit” et n’est disposé à rencontrer personne: “Je ne pouvais pas mettre un homme dans ma maison ou dans mon lit en ce moment”.

