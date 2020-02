“Il dira absolument tout”

En 2013, Shine Iberia a commencé son voyage dans le domaine de la fiction. La célèbre productrice était en charge de “Prim, le meurtre de la rue turque”, mais loin de continuer à miser sur ce type de projets, son aventure dans ce domaine était là. L’usine a décidé de se concentrer sur le divertissement, la promotion de marques comme ‘MasterChef’ et ‘Me slips’ dans notre pays ou ‘The Voice’ au Portugal et il n’a pas décidé de parier sur ce genre de télévision jusqu’à présent, que Shine Iberia revient et fait les choses en grand. Lors d’une réunion organisée avec les médias, le PDG de l’usine Macarena Rey, celui-ci a voulu donner des détails sur quel est son grand projet de retour à la fiction, et a donné les clés de la stratégie de Shine Iberia dans ce domaine à partir de ce moment.

Miguel Bosé

“Nous avons mangé le divertissement”

King a dit qu’en son temps, “Le divertissement nous a mangé, nous devons consacrer beaucoup de temps à la fiction et nous n’avons eu ni le temps ni la patience de consacrer ce qu’il méritait (…) mais maintenant que le divertissement est consolidé, il était temps de parier. “Le conseil d’administration de Shine Iberia a expliqué que l’intention était “faire de la fiction nationale et internationale” et a précisé qu’en parallèle à la production de fiction sur la vie du chanteur Miguel Bosé, d’autres projets se développent en parallèle des détails qui seront donnés à l’avenir. De cette façon, il semble que l’intention semble claire: aller plus loin, élargir les horizons en tant qu’usine et le faire cette fois dans un domaine où ils avaient très peu exploré: la série.

“Il fallait tout dire, et vraiment”

Le premier grand projet que Shine Iberia dirigera est la fiction qui passera en revue la vie du chanteur Miguel Bosé. En collaboration avec Elefantec Global et Legacy Rock Entertainment, l’usine prépare cette importante fiction que l’on peut voir dans Movistar +. Ce sera un projet qui racontera absolument tout sur la vie de l’artiste, et c’est comme l’expliquait Macarena Rey, “Nous étions clairs que si c’était fait, nous devions tout dire et vraiment”. La directive a expliqué qu’il arrive un moment dans la vie d’un artiste dans lequel “vous avez déjà une autobiographie à raconter et si vous ne le faites pas, d’autres le feront et vous le ferez mieux”, alors ils ont fait oser Bosé Faites-le à la première personne.

Boris Izaguirre, parmi les écrivains

Et c’est que Miguel Bosé est pleinement impliqué dans ce projet. L’artiste est un grand ami de Rey, il a donc décidé de faire confiance à l’usine, pour mener à bien ce projet. Parallèlement à l’écriture de sa propre autobiographie, Bosé collabore à la production de ce projet dans lequel, selon Macarena Rey, “Il raconte tout pour la première fois … et donne des détails qui ont choqué les scénaristes de la série”. Plus précisément, dans cette équipe de scénaristes, nous trouvons des visages importants de l’industrie tels que Ángeles González-Sinde ou l’écrivain et présentateur de télévision Boris Izaguirre. De son côté, Nacho Faerna sera le producteur exécutif du projet dans la société de production.

Miguel Bosé

Cette série comprendra trois saisons qui se termineront par le moment où, selon Macarena Rey, “il a réalisé son rêve d’être père”. Ainsi, au premier tour, nous verrons l’enfance de Miguel Bosé, nous découvrirons sa famille et tout l’environnement médiatique qui l’entourait. Cette étape se terminera avec la transformation définitive de Miguel en Miguel Bosé, avec sa première performance au légendaire Florida Park, et cédera la place à une deuxième saison dans laquelle nous verrons sa croissance en tant qu’artiste, son travail aux États-Unis, en Italie, au Mexique et en Espagne et dans la troisième et dernière saison, il racontera l’explosion en tant qu’artiste qu’il avait, sa grande consolidation et tout le processus qu’il a vécu jusqu’à ce qu’il atteigne ses objectifs personnels tant attendus. Ce sera une fiction dans laquelle, selon le PDG de Shine Iberia, nous découvrirons de nombreux aspects de la vie de l’artiste inconnus jusqu’à présent.

La musique originale de Bosé sonnera

L’intention du producteur est de tourner la série cette année 2020 et de pouvoir la lancer quelques mois plus tard, même si pour l’instant il n’y a pas de date de clôture. Le casting non plus, et n’est-ce pas, comme il l’a déclaré “C’est trop tôt pour ça, c’est trop compliqué”. Précisément, Rey a avoué combien il sera difficile de trouver les visages qui incarneront Bosé dans ses différentes étapes vitales. Le chanteur n’a pas voulu entrer dans le processus de sélection bien qu’il ait demandé “de prendre soin de moi car je n’ai jamais ouvert comme ça”. Le PDG de l’usine a également expliqué que les moments où nous voyons le fictif Miguel Bosé agir dans la fiction, les chansons seront entendues Les réalités de l’artiste, et que d’autre part, l’usine prépare un documentaire sur la vie de l’artiste qui sortira quelque temps avant la fiction.

.