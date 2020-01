Il est arrivé là où il ne devrait pas! Karol G a critiqué Anuel AA pour la relation avec son fils OMG!

Le “bébé” a fait face à son fiancé avec un problème très personnel.

18 janvier 2020 10 h 44

Cette 2020 semble être sans aucun doute l’année de la Karol G et Anuel AA. Cette paire de Tórtolos a non seulement annoncé leur mariage pour cette année, mais ils nous ont également tous attendus pour confirmation de la date, des sponsors et des invités.

Suite à la confirmation du mariage, la relation de ce couple a été de plus en plus exposée dans les médias. De plus, de plus en plus de vidéos de moments qui étaient restés privés et qui commencent soudainement à se dévoiler sont diffusées sur les réseaux sociaux.

L’un de ces moments était précisément l’expression de Karol G qui dans son rôle de petite amie a commencé à commenter la relation que son “bébé” a avec son fils.

Comme il l’a commenté Anuel, Karol G C’est elle qui a insisté pour que son petit ami et son fiancé actuel soient beaucoup plus proches de son fils, ce qui n’était pas arrivé auparavant en raison des différences que le «roi du piège» avait avec son précédent partenaire.

Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, l’intervention de Karol G C’était très bénéfique pour la relation. En fait Anuel Elle continue de le remercier et dit que grâce à elle, elle est maintenant beaucoup plus proche de son fils.

Un autre point pour le rendez-vous bébé définitivement Anuel AA Il a gagné au loto avec cette femme.

