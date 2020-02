Kate Middleton a épousé le prince William en 2011, et aujourd’hui, elle est l’un des membres les plus aimés de la famille royale, selon les sondages d’opinion britannique. À mesure que la reine Elizabeth vieillit, la conversation devient de plus en plus sur William prenant le trône – et Kate servant à ses côtés. Mais en réalité, cela pourrait être une décision dangereuse en ce qui concerne la réputation de la famille royale si le public continue à être obsédé par le fait que Kate devienne reine.

Les gens semblent oublier que Camilla Parker Bowles sera la reine consort avant Kate

Camilla n’est peut-être pas aussi appréciée que la duchesse de

Cambridge, mais cela ne signifie pas qu’elle n’entrera pas dans le rôle de reine consort

devant Kate. Cependant, le public semble avoir entièrement glacé sur Camilla

prendre le rôle.

La reine Elizabeth a 93 ans et elle ne gouvernera pas pour toujours. Mais le prince Charles la suivra en ligne, pas William. Et le public doit accepter qu’il y a une chance que Camilla puisse jouer ce rôle pendant très longtemps.

Cela pourrait prendre encore trois décennies avant que Kate ne devienne reine

La famille royale a une longue lignée de longévité. La mère de la reine a vécu jusqu’à 101 ans; La reine Elizabeth a 93 ans et est plus grosse que la plupart des gens dans la soixantaine et la soixantaine. Et le prince Philip a 98 ans – la famille a clairement de grands gènes. Cela dit, Charles n’a que 71 ans, ce qui signifie que s’il devait vivre aussi longtemps que ses parents et grands-parents, cela pourrait prendre encore 30 ans avant que William ne devienne roi – et avant que Kate ne prenne le trône à ses côtés.

Le public pourrait en vouloir encore plus à Camilla pendant que Kate attend pour assumer le rôle

Si le public continue d’être obsédé par Kate, cela pourrait être dangereux pour la réputation de la famille royale. Lorsque Meghan Markle a rejoint la famille, le public ne l’a pas bien prise et le drame a touché toute la famille. Camilla a eu du mal à convaincre le public tel qu’il est, mais si tout le monde continue à être obsédé par Kate dans le rôle, cela ne pourrait que rendre les choses plus difficiles pour la duchesse de Cornwall.

Une fois la reine Elizabeth décédée, Charles sera le roi le plus important. Et si les gens ne veulent pas voir sa femme comme reine consort, cela pourrait affecter la réputation de toute la famille et être dangereux pour l’avenir de la famille royale en termes d’acceptation par le public. À lui seul, 2019 a grandement mis à mal la réputation de la famille, entre la négativité des médias de Meghan et la relation du prince Andrew avec Jeffrey Epstein. Le public joue un grand rôle dans la réputation royale, et si la reine décédait et que Charles et Camilla prenaient sa place, l’obsession de Kate pourrait être une mauvaise nouvelle pour le représentant de la famille.

William ne voit pas le fait d’être roi comme une «priorité» pour le moment – et le public ne devrait pas non plus

En 2016, William a révélé qu’il ne voyait pas devenir

roi comme

«Priorité» en ce moment. La reine Elizabeth a fait un travail incroyable dans son rôle, et son

c’est le père qui remplira ses grosses chaussures. William semble comprendre que

il faudra un certain temps avant qu’il ne devienne roi, mais le public devrait comprendre

cela aussi.

En ce moment, William et Kate se concentrent également sur leur

les enfants une éducation normale. Le moment venu, ils réfléchiront davantage à

leurs futurs rôles, mais pour l’instant, ils se contentent de la façon dont les choses sont.