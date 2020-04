Il est désormais possible de passer des appels vidéo sur WhatsApp jusqu’à 8 personnes

À l’époque de Covid-19, les appels vidéo ont été la méthode la plus récurrente pour mettre fin à l’ennui et ont même été un outil indispensable pour le travail. Les appels vidéo sont si nécessaires en ce moment que WhatsApp vient de mettre en œuvre l’une des mises à jour les plus utiles de votre application: doublé le nombre de personnes pouvant participer à une vidéoconférence.

Selon The Next Web, c’est le PDG de Faceboook, Mark Zuckerberg lui-même, qui a révélé que les appels vidéo de jusqu’à huit personnes seront bientôt disponibles pour les appareils iOS et Android. Auparavant, l’application ne permettait qu’à quatre utilisateurs de passer un appel de groupe. Mais dans ces circonstances, Zuckerberg a souligné l’importance des appels vidéo en période de distanciation sociale.

En moins d’une semaine, après la rumeur selon laquelle WhatsApp doublerait le nombre d’utilisateurs pouvant participer à un appel vidéo, Zuckerberg a révélé la certitude des fuites et en moins de ce qu’un coq a annoncé que la fonction était déjà mise en œuvre dans la version. bêta 2.20.133 sur Android et 2.20.50.25 sur iOS, qui pourraient être utilisées via TestFlight. Nous supposons qu’en raison de la situation actuelle, WhatsApp s’est mis au travail et a présenté la nouvelle mise à jour afin que plus de personnes continuent de se rapprocher grâce à la technologie, et sans avoir à quitter la maison. La mise à jour sera disponible la semaine prochaine.

Telegram a également annoncé que dans très peu de temps, il autoriserait des appels vidéo jusqu’à 8 personnes. Actuellement, WhatsApp compte 2 milliards d’utilisateurs dans le monde Ils pourront se sentir plus proches de leurs amis et de leur famille.

