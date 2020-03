“Il est difficile d’être seul à la maison”

Préoccupé par ses symptômes ces derniers jours, Diego Matamoros pense qu’il pourrait avoir un coronavirus. Le fils de Kiko Matamoros est seul et isolé à la maison depuis près de deux semaines avec “toux et fièvre”“et il a déjà appelé le numéro de téléphone d’urgence de la Communauté de Madrid. Maintenant, il attend un test des toilettes qui confirme ou efface ses soupçons.

Diego Matamoros

Le jeune homme a respecté les recommandations à tout moment, comme il l’assure sur le site Internet de Telecinco: “Je suis confiné à la maison, j’ai beaucoup d’air et J’essaye de n’avoir de contact avec personne. Pas pour qu’ils ne me frappent pas, ça aussi, mais surtout parce que peut-être je peux être un des porteurs“Dans les prochaines heures, il s’attend à recevoir un appel d’un médecin.” J’ai plusieurs symptômes et je pense que la meilleure chose à faire est de l’obtenir “, admet-il.

Une autre raison qui le rend suspect est que l’un de ses amis, avec qui il s’était entraîné la semaine précédant la course des taureaux, présente les mêmes symptômes: “Il a été testé positif”, explique Matamoros. Quels sont ces symptômes? “Je n’ai pas de morve, mais je n’ai ni odeur ni goût, j’ai une angine enflée et une fièvre pas très élevée, qui atteignent 38,1 ° C », explique-t-il. Ajouté à la toux et aux douleurs musculaires,« tout à coup, il frappe mon corps et me rend mortel ».

Le pire, la solitude

Sans aucun doute, la pire chose que Matamoros ait est le fait qu’il passe cette mauvaise boisson seul, seulement ponctué par les appels de sa sœur Laura Matamoros et de sa mère Marian Flores. “C’est difficile d’être seul dans une maison, tous ceux qui sont comme ça me semblent très foutus. J’aurais aimé passer ce moment avec quelqu’un”, admet-il. Malgré le fait que “la fièvre, les douleurs musculaires et la fatigue” le dérangent, il envoie un message d’optimisme: “Si je l’ai, je suis un jeune, aujourd’hui je supporte tout“

.