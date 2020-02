“Il est impossible de se lasser de moi”

Dans la nuit du vendredi 14 février, Sandra Barneda a présenté l’un des deux derniers épisodes de “Le débat des tentations” après avoir conclu “L’île des tentations”. Un rendez-vous auquel le présentateur a assisté Gonzalo Montoya, qui est apparu pour la première fois devant les caméras après la fin de la réalité, car il avait refusé de rencontrer Susana Molina pour le spécial “Six mois plus tard”, présenté par Mónica Naranjo, après que leur relation ait été rompue au bûcher final.

Gonzalo, pour sa première apparition après “L’île des tentations”, avec Sandra Barneda

La rencontre entre Barneda et Gonzalo sur le plateau a commencé par la question de savoir comment allait le participant après avoir traversé la réalité. “Je suis plutôt foutu. Cette semaine, j’ai vu comment l’amour de ma vie me quitte pour la deuxième fois.”, A avoué Montoya, qui était néanmoins optimiste et assuré que “tout sort”. “Je ne peux pas arrêter de pleurer tous les soirs”, a admis l’ex-petit ami de Susana, après quoi il a souligné qu’après la rupture, “il y a beaucoup d’aide psychologique et maintenant le château de cartes s’est effondré”. Lorsque Sandra lui a demandé si elle avait le moindre espoir de retourner à Molina, Gonzalo a répondu avec un “espoir” immédiat. “Je donne toute ma vie. L’argent, la gloire … je donne tout. Je m’en fiche”Ajouta Montoya.

Concernant sa relation avec Susana avant le programme et la possibilité qu’il ait déjà été joué alors, Gonzalo a déclaré qu ‘”il lui est impossible de se lasser de moi, car je suis meilleur que l’enfer”. “J’ai résolu les problèmes de tout le monde là-bas. C’était une maison folle”, se souvient l’ancien participant, se souvenant des jours d’enregistrement avec ses coéquipiers. “Pour moi, la relation était bonne. Mais je pense qu’elle a été préméditée”, a déclaré Gonzalo., avant de souligner que “nous nous aimons tellement, que le mal est fait”. “Heureusement, je ne suis pas allé hier. Elle a déjà franchi le pas, veut voler haut”, a déclaré Montoya, se référant à l’enregistrement des retrouvailles entre couples six mois après avoir enregistré la réalité, après quoi il a révélé que, lors de le lendemain de son retour en Espagne, Susana “a pris les sacs” pour partir “sans dire au revoir”. “Il a dû le faire comme il l’a fait, car sinon, il n’est pas capable. Il y a beaucoup de sentiments”, a déclaré Gonzalo..

Une première tendue

La première de Gonzalo sur le tournage de «Le débat des tentations» n’était pas exactement calme. L’ancien participant était l’un des plus grands supporters de Christofer Guzmán pendant sa période difficile en réalité, étant donné la relation entre sa petite amie Fani Carbajo et la tentation Rubén Sánchez, et il était très opposé à Carbajo lorsqu’il est arrivé sur le plateau. “Le seul que je dois donner des explications est Christofer”, s’est défendu Fani au début de leur rencontre, à laquelle Gonzalo a dit “J’ai souffert comme vous”. “Maintenant, mon petit ami est avec moi et votre petite amie est avec vous, non”répondit Carbajo. Une tension qui montait et pour laquelle même Gonzalo a accusé Ylenia, donc Barneda a été contraint de l’inviter à quitter le plateau pendant un certain temps avant ses interventions continues. “Vous avez dit à Ylenia d’étudier et de lire, et vous respirez”, l’invita l’hôtesse, après quoi Gonzalo revint quelques minutes plus tard, s’excusant.

